Veja como é o outro planeta Terra que está escondido no Sistema Solar

O vasto Sistema Solar tem áreas ainda desconhecidas para os nossos cientistas. A exploração continua e quem sabe possamos encontrar uma surpresa... como outro planeta Terra escondido nele.

Eles o chamam de Planeta Nove, e a teoria é proposta por vários cientistas. Os mais recentes são Patryk Sofia Lykawka (Universidade de Kindai, Japão) e Takashi Ito (Observatório Astronómico Nacional do Japão).

A ideia surge ao estudar o comportamento de agrupamento dos objetos transnetunianos (TNO) encontrados nos limites do Sistema Solar. Isso poderia indicar a presença de um mundo oculto.

Seria, nas palavras de Lykawka e Ito, um planeta congelado e escuro, devido à sua distância do Sol, e com três vezes a massa da Terra.

Predizemos a existência de um planeta semelhante à Terra e vários objetos transnetunianos em órbitas peculiares no Sistema Solar externo, que podem servir como assinaturas observáveis verificáveis das perturbações do suposto planeta, dizem os cientistas.

A outra Terra localizada nos confins do Sistema Solar

A pesquisa de Lykawka e Ito foi publicada na The Astronomical Journal, com o título Existe um planeta parecido com a Terra no distante Cinturão de Kuiper?

O Cinturão de Kuiper encontra-se além de Netuno, a 30 unidades astronômicas do Sol. Está composto por rochas frias e planetas anões.

A agregação de vários dos objetos transnetunianos encontrados no Cinturão de Kuiper motiva Lykawka e Ito a especular sobre o Planeta Nove, ou outra Terra.

Cinturão de Kuiper

“Determinamos que um planeta semelhante à Terra localizado em uma órbita distante e inclinada pode explicar três propriedades fundamentais do distante Cinturão de Kuiper: uma população proeminente de TNO com órbitas além da influência gravitacional de Netuno, uma população significativa de objetos de alta inclinação e a existência de alguns objetos extremos com órbitas peculiares”, apontam.

Lykawka e Ito foram descobertos por Mike Brown e Konstantin Batygin em 2016. Os astrônomos da Caltech indicaram que o Planeta Nove deveria estar localizado a 460 unidades astronômicas da Terra, com 6,3 vezes a massa dela.

Será que algum dia será encontrado? Por enquanto, tudo são especulações.