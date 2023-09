Qual nome dar a um cão pequeno, de acordo com a Inteligência Artificial?

Você pode fazer várias perguntas à Inteligência Artificial, desde ideias de nome para a sua mascote. Ela ainda te pede uma melhor descrição e características sobre a personalidade, aparência ou qualquer outro detalhe que você queira refletir no nome dela.

“Quanto mais informações você puder fornecer, melhor poderei recomendar nomes que se encaixem na sua mascote”, disse a IA ao ser questionada. Respondemos que era um cão pequeno e branco.

Os nomes que a Inteligência Artificial sugeriu foram:

Nuvem

Copito

Neve

Bolha

Pelúcia

Caramelo

Faísca

Lua

Chiqui (PT)

Apesar de

Algodão

Puladinho

Doce

Frio

Jóia

Brilho

Pequeno

Branco

Raio

Pompom

Cães (referencial) (Pexels)

Ao perguntar a IA sobre nomes de uma forma mais genérica, ela escreveu:

Máximo

Bela

Lua

Charlie = Charlie

Lucy = Lucy

Rocoso

Daisy

Bailey é

Milo

Sadie

Amigo

Sophie - Sofia

Jack - Jack

Chloe (em português: Cloe)

Cooper

Rosie - Rosie

Oliver

Molly - Molly

Duque

Zoey

Tucker = Tucker

Lílio

Leo - Português

Ruby é uma linguagem de programação de alto nível orientada a objetos.

Teddy - O Urso de Pelúcia

No caso de cães grandes, fez algumas recomendações de nomes para cães imponentes e majestosos que poderiam refletir a presença e força do animal:

Thor

Zeus - Deus

Atlas

Duque

Rocoso

Magnum

Titã

Goliath

Urso

Máximo

Rex (em português: Rei)

Hércules

Kong

Bruno

Tanque

Jagger (pt)

Samson

Rocco em português é Rocco.

Caçador

Maverick

Cães (referencial) (Pexels)

No entanto, ao escolher um nome, fique com aquele que mais ressoa em você e com a personalidade de seu animal de estimação. O tutor deve sentir que o nome é o mais adequado para seu amigo de quatro patas.