Ovnis: Pentágono lança website para vídeos e relatórios de avistamentos, colapsando nos seus primeiros dias

Muitas das investigações do Pentágono sobre OVNIs estarão disponíveis para o público em geral, em um site lançado pelo organismo. Isso é feito através da Oficina de Resolução de Anomalias em Todos os Domínios (AARO).

Lá, você encontrará vídeos e documentos, e as pessoas podem relatar avistamentos. Até recentemente, um pequeno grupo de vídeos foi visto, alguns rotulados como “não resolvidos” ou “não classificados”, mas a página colapsou.

O interesse do público aumentou significativamente. Para isso, foi fundamental o impulso da Administração de Joe Biden em dar uma abordagem claramente científica aos Fenômenos Aéreos Não Identificados (FANI), em inglês Unidentified Aerial Phenomena (UAP).

“Desde sua criação em julho de 2022″, diz o Dr. Sean Kirkpatrick, diretor da AARO, “a AARO tomou medidas importantes para melhorar a coleta de dados, padronizar os requisitos de relatórios e mitigar as possíveis ameaças à segurança que os OVNIs apresentam”.

Esperamos usar este site para atualizar periodicamente o público sobre o trabalho e as descobertas da AARO e para fornecer um mecanismo para a apresentação de relatórios sobre UAP", destaca Kirkpatrick na página web.

As ferramentas que o Pentágono adicionará ao seu site para o relatório de OVNIs

A missão do portal é "minimizar a surpresa técnica e de inteligência sincronizando a detecção científica, de inteligência e operacional dos FANI nas proximidades das áreas de segurança nacional.

Nos próximos meses, de acordo com o Pentágono, será adicionada ao site uma ferramenta para que o público informe sobre avistamentos de OVNIs.

Página de AARO Subdivisão do Pentágono sobre Ovnis

Além disso, contará com outra função para que funcionários, membros do serviço e contratantes do governo norte-americano forneçam "relatórios por meio de um meio privado e seguro", de acordo com Pat Ryder, secretário de imprensa do Pentágono.

Na página web do AARO, os pilotos civis são incentivados a informar ao controle do tráfico aéreo sobre avistamentos de ovnis.