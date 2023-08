Sete planetas do Sistema Solar “giram no sentido contrário”: quais são as consequências e efeitos deste fenômeno?

Sete planetas do Sistema Solar encontram-se em reversão ou “girando no sentido contrário”. Este é um fenômeno que costuma ocorrer com um dos nossos planetas vizinho galáctico: o protagonista da frase “Mercúrio retrógrado”, que tem diferentes implicações quando se trata de astrologia.

Obviamente, para o mundo sobrenatural, o fato de haver outros seis planetas na mesma situação que Mercúrio, significa um aumento em situações como planos não realizados, atrasos em projetos ou simplesmente acordar com o pé errado nestes dias.

No entanto, para a astronomia e para a ciência em geral há outros aspectos a serem identificados. Questões que são explicadas pela física, cálculos e que explicam o curso da dança que todos os corpos rochosos ou gasosos realizam ao redor de nossa estrela anfitriã, a qual chamamos de Sol.

Não podemos dizer a você se deve ou não organizar planos nesta data. Deixamos isso para aqueles que conhecem detalhadamente como essas coisas influenciam os signos do zodíaco, que são determinados de acordo com a data e hora de nascimento.

Vamos falar sobre Ciência Espacial

Em termos de Astronomia, o movimento retrógrado de um planeta é um efeito óptico que ocorre quando a Terra se coloca entre o Sol e o planeta. Fisicamente, esses mundos não começam a girar para o outro lado. Se isso acontecesse, os resultados seriam catastróficos para a vida como a conhecemos.

Felizmente, o assunto dos sete planetas em reversão é apenas uma questão de perspectiva a partir da Terra, que faz parecer que os mundos que vemos através dos nossos telescópios se mostrem pelo ocidente e se escondam pelo oriente, ou seja, ao contrário do que costuma acontecer.

Este efeito deve-se ao fato de que a Terra e os planetas do Sistema Solar giram em torno do Sol em órbitas elípticas. As trajetórias dos planetas não são perfeitas, podendo ter diferentes inclinações e excentricidades. Assim, quando o nosso mundo está mais próximo do Sol do que algum dos nossos vizinhos, parece que o movimento seja outro.

Quais são as consequências?

Existem consequências para este fenômeno? Astronomicamente, não. Mais é uma questão de efeitos. O El Tiempo dá um exemplo perfeito da implicação deste fenômeno. Se Vênus fosse um mundo habitável, seus habitantes veriam o Sol nascer no seu ocidente e não no seu oriente. Essa situação se estenderia por dias ou talvez semanas.

Os planetas retrógrados não são um fenômeno raro. Todos os planetas do Sistema Solar entram em retrogrado em algum momento. Mercúrio e Vênus são os planetas que entram em retrogrado com mais frequência, já que têm órbitas mais próximas da Terra.