O vulcão mais alto do Sistema Solar tem provas de que Marte teve água no passado

Ilustração do Monte Olimpo (Reprodução)

Marte é o dono do vulcão mais alto de todo o Sistema Solar. Com 21,9 quilômetros de imensidão, o Monte Olimpo supera quase por três vezes o maior da Terra: o Everest. Dados recentes sobre esta enorme montanha, publicados em um relatório da Agência Espacial Europeia (ESA, pela sigla em inglês) revelam que o planeta vermelho teve água no passado.

Dados da cratera Jezero, também em Marte, haviam antecipado essa possibilidade, pois acredita-se que no interior deste buraco há uma camada de gelo que muito fundo poderia ter água. No entanto, o que foi encontrado no Monte Olimpo dá testemunho de que os fluxos eram abundantes na superfície do planeta vermelho.

Os novos dados são obtidos com imagens antigas. Cientistas da ESA aplicaram métodos tipográficos a fotos do Monte Olimpo que foram tiradas em 2004 com a missão Mars Orbiter Laser Altimeter da NASA, conforme informa a agência europeia em seu site.

Fizeram um tipo de mapa contextual em que notaram como os flancos interiores do Monte Olimpo colapsaram catastroficamente há cerca de 100 milhões de anos.

O relatório da ESA indica que grandes quantidades de lava já fluíram pelo vulcão, provocando deslizamentos de terra que caíram pelos seus flancos até encontrarem um leito de rocha, neste caso, um leito de rocha que continha gelo e água.

As formas enrrugadas que se observam no entorno do vulcão são explicadas pela ESA desta forma.

A lava sufocante fez com que este gelo derretesse e se tornasse instável; Como resultado, a borda rochosa do Monte Olimpo se quebrou e deslizou parcialmente. Este colapso ocorreu na forma de enormes desprendimentos de rochas e deslizamentos de terra, que deslizaram para baixo e se espalharam amplamente pelas planícies circundantes.