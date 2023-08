Esta é a impressionante diferença de gravidade em cada um dos planetas do Sistema Solar

A gravidade é um conceito que aprendemos cientificamente desde a escola. Livros de física ou disciplinas relacionadas o definem como um fenômeno natural, em que os objetos com massa se atraem uns aos outros. Está presente em cada um dos oito planetas do Sistema Solar, com algumas diferenças entre a Terra, Marte, Vênus, Mercúrio, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.

No campo da ciência espacial, o fenômeno é registrado a todo momento em nosso sistema solar, nos milhões que existem ao redor de nossa galáxia e nas outras que estão próximas ou distantes.

Embora este conceito seja responsável por ditar o padrão entre a interação dos planetas e a volta de cada um ao redor do Sol, o fenômeno é visto diariamente na nossa superfície dentro de nossas próprias fronteiras.

Por exemplo, no caso da Terra, a gravidade é de 9,8 m/s² (metros por segundo). Isso significa que um objeto que caia, a partir da parte interna da nossa atmosfera, será atraído para a superfície do planeta a uma velocidade de 9,8 metros por cada segundo que passar. Quanto mais alto for lançado, mais velocidade alcançará e assim a queda será muito mais forte.

Neste contexto, mostraremos que cada um dos planetas que compõem o Sistema Solar tem registros diferentes de gravidade. É algo que provavelmente você saiba, mas o que talvez não tivesse visto, é esta grandiosa ilustração que nos mostra a capacidade de dano que tem um objeto ao cair, nas diferentes condições que cada um dos oito planetas que circundam o astro rei tem.

A magia da gravidade

Temos a falsa concepção de que um astronauta, em qualquer outro planeta que não seja a Terra, estará andando enquanto praticamente flutua. E a realidade é que isso pode acontecer na Lua, onde a força de atração é muito menor.

A Terra tem gravidade de 9,8 m/s². Os planetas mais semelhantes a ela nessa característica são Vênus e Urano: ambos com o mesmo registro, 8,87 m/s².

Saturno também conta com um número semelhante ao registrar uma força de atração de 10,44 m/s² e Netuno também anda por aqui com seus 11,15 m/s².

Os mais fracos, no qual um objeto caindo talvez não cause dano, são Marte (3,71 m/s²) e Mercúrio (3,7 m/s²). O mais forte de todos neste dado é Júpiter e sua brutal queda de 25 segundos por metro (24,79 m/s²).

O vídeo dos objetos é publicado pelos rapazes de Spacerock. A ilustração mostra um pacote de madeira caindo sobre um carro. Assim, de acordo com o que consegue esmagar, pode-se ver as consequências que provoca, dependendo de cada planeta.