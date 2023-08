Superlua Azul aparece nesta quarta-feira (30); saiba como e o melhor horário para observar o fenômeno

Na noite desta quarta-feira (30), os brasileiros poderão observar pela última vez no ano o fenômeno da superlua. Nesta ocasião, o astro aparece como uma ‘Lua Azul’, pois será segunda Lua cheia do mês (a primeira ocorreu no primeiro dia do mês).

A superlua acontece quando o astro está no perigeu, que é o ponto mais próximo da Terra. Nesta quarta-feira, a distância entre a Lua e a Terra será a menor de 2023.

Segundo o site da CNN Brasil, a Lua estará a 357.181 da Terra, quando a distância comum é de 384.400 quilômetros.

“É um evento que pode ser visto por muitas horas (durante toda a noite), de qualquer lugar do mundo e por qualquer pessoa, porque é visível a olho nu, ou seja, sem o uso de qualquer instrumento”, explicou Josina Nascimento, astrônoma do Observatório Nacional – unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Como e em qual horário a Superlua Azul poderá ser vista?

Segundo a astrônoma, o fenômeno só não será visto caso o tempo esteja nublado. Além disso, a superlua poderá ser observada durante toda a noite, mas o instante exato da Lua Cheia vai depender do fuso horário.

Para aqueles estados que estiverem no horário de Brasília, o evento ocorre às 22h35. Já para o fuso -4, o fenômeno acontece às 21h35; -5 às 20h35 e assim por diante.

Contudo, aqueles que estiverem no fuso -1 o fenômeno ocorre no dia 31 de agosto às 0h35, o que também se aplica para quem estiver no 0, +1, +2, +3, etc.

