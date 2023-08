Os 5 jogos de videogames que todo jogador deve ter na sua coleção

Feliz dia dos jogadores de videogames! Ontem foi o Dia do Gamer e, por isso, em 29 de Agosto, a falabella.com destacou 5 jogos de videogame das principais marcas que são obrigatórios na coleção de qualquer jogador que se preze.

“Para este Dia do Gamer, estamos prontos para levar a emoção para o próximo nível com uma seleção épica de jogos da Bandai Namco, Nintendo, Xbox, SEGA, entre outros. Todos os amantes desta atividade encontrarão tudo o que possam imaginar em nossa plataforma. Emoções intensas, criatividade desbordante e batalhas com personagens lendários”, comenta Hernán De Solminihac, gerente de Marketplace internacional e consumo massivo da falabella.com.

Joystick (Reprodução/Pixabay - joatseu)

Você está pronto para enfrentar seus medos e descobrir a verdade que se esconde nas sombras? Se você está procurando uma jornada de aventura pelo mundo dos sonhos e pesadelos, “Little Nightmares II” o levará por corredores escuros e desafios emocionantes. Com sua atmosfera imersiva cativante, este jogo da Bandai Namco o manterá em suspense enquanto você explora um mundo cheio de segredos e enigmas para descobrir.

Dizem que todos amam

Para os fãs de Dragon Ball Z, a Xbox, outra empresa reconhecida na área, tem um dos jogos que levará os usuários a buscar sobreviver em um mundo implacável para proteger a Terra de ameaças indomáveis. "Se você está procurando um verdadeiro desafio de habilidades e estratégia, Dragon Ball Z: Kakarot é uma das escolhas perfeitas", recomenda De Solminihac.

Controle Xbox MICROSOFT

Um dos clássicos! Nintendo traz a magia do entretenimento para jogadores de todas as idades. O jogo de vídeo favorito de muitos gamers, que muitas vezes reúne amigos e os enfrenta em frenéticas batalhas - com certeza - é "Super Smash Bros. Ultimate", onde os personagens icônicos renascem em um mesmo formato multijogador. A Nintendo continua surpreendendo com lançamentos aclamados que atraem uma ampla variedade de jogadores.

Super Smash Bros. Ultimate

Além disso, as notícias sobre a expansão de Pokémon Escarlate e Púrpura são esperadas com grande expectativa, assim como as emocionantes novidades relacionadas com o tão aguardado retorno de Detective Pikachu: O Retorno.