O que a missão da Índia descobriu no polo sul da Lua até agora?

Quase uma semana após o pouso da primeira missão indiana no pólo sul da Lua começam a chegar as primeiras informações das análises feitas pelo robô do solo lunar e o resultado deixou os cientistas perplexos.

Isso porque o rover detectou a presença de elementos raros na superfície lunar, como alumínio, ferro, cálcio, cromo, titânio, manganês e silício, mas o que chamou a atenção dos cientistas que buscavam água em forma de gelo no solo foi a descoberta de um elemento ainda mais precioso naquelas circunstâncias: oxigênio.

O gás, entretanto, não está na atmosfera da Lua, como ocorre na Terra, mas preso em rochas espalhadas na superfície, mas em teoria poderia ser ‘minerado’ e reaproveitado em futuras missões espaciais.

A descoberta chamou a atenção da comunidade científica, embora já fosse esperada pela análise de rochas feitas em outras missões.

As medidas foram feitas através de um espectroscópio induzido por laser que está acoplado ao Rover Chandrayan-3, que deve realizar experimentos no solo do satélite natural da Terra por 14 dias.

Imagen da região sul da Lula feita pelo rover da missão indiana ISRO (ISRO/Europa Press)

Nos próximos dias o rover, que se move a uma velocidade de somente 10 centímetros por segundo para evitar danos ao veículo no acidentado terreno lunar, continua analisando as crateras da região sul em busca de água congelada, considerada um importante trunfo para que futuras missões tripuladas tenham água potável e também para produzir combustível de foguetes em futuras bases mantidas na Lua.

Com o bem sucedido pouso no satélite da Terra, a Índia se torna o quarto país a pousar na Lua, juntamente com Estados Unidos, União Soviética e China, firmando o país como uma potência tecnológica e espacial.