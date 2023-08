NASA detecta um evento solar na superfície de Marte que afetará a Terra durante esta semana

Viram por acaso, mas a tempo para se prepararem para seus efeitos. Através de uma foto tirada pelo rover Perseverance da NASA, cientistas da agência espacial detectaram uma mancha solar gigantesca, que gera erupções que se dirigem para a Terra.

Ninguém tinha notado o crescimento desta mancha solar durante o monitoramento diário feito à estrela massiva. A inusitada chegada de radiação e partículas do astro-rei começou a chegar à camada protetora do nosso planeta em 28 de agosto. A situação se estende até 1 de setembro.

De acordo com a NASA, foi um evento casual, que foi visto durante uma das explorações diárias feitas pelo rover Perseverance pela superfície de Marte. Quando notaram a anomalia, foram para as ferramentas de análise solar e confirmaram a informação.

Por que eles viram a mancha solar a partir de Marte e não da Terra? O planeta vermelho também orbita o Sol e sua trajetória passou primeiro pela região onde detectaram a mancha solar. Na nossa superfície, teríamos visto a mancha solar uma semana depois.

Mancha Solar Perseverance

As manchas solares são regiões de nossa grande estrela que têm uma temperatura mais baixa do que seus arredores, e com uma intensa atividade magnética. Uma mancha solar típica consiste em uma região central escura, chamada “umbra”, rodeada por uma “penumbra” mais clara.

Formam-se na fotosfera, a camada mais externa do Sol. Trata-se de uma parte muito quente, com uma temperatura de cerca de 5.500 graus Celsius. No entanto, as manchas solares são muito mais frias, com uma temperatura de cerca de 3.700 graus.