Inteligência Artificial (IA) pode tomar decisões morais? Especialistas explicam o nível da tecnologia neste contexto

A explosão da inteligência artificial, no final de 2022, nos mergulhou no intenso debate sobre a tecnologia substituindo os humanos em todas as atividades laborais. A possibilidade deste cenário foi abordada de diferentes maneiras com diferentes visões. Mas para determinar se isso acontecerá no futuro, precisamos primeiro responder se as máquinas estão capacitadas para tomar decisões morais.

Um trem a toda velocidade e descontrolado pelas linhas está prestes a atropelar cinco pessoas. Uma pessoa tem nas mãos a possibilidade de puxar uma alavanca e mudar os trilhos e, com isso, a direção do vagão, mas ao fazer isso, em vez de cinco, apenas uma pessoa morreria.

Esta questão que está sendo proposto é um reconhecido dilema do campo da filosofia moral. Os especialistas apresentam esse problema em uma espécie de pesquisa na qual os participantes devem levar em consideração vários elementos para decidir.

Uma pessoa que tem apenas alguns segundos, de acordo com o pensamento comum, seleciona a menor quantidade de mortes de acordo com os estudos históricos. Mas saber o que uma inteligência artificial faria em um cenário similar é o dilema atual.

Tomada de decisões morais

O portal da Universidade Ibero-Americana, na Cidade do México, publica uma notícia na qual os especialistas atualizam o mesmo dilema da imagem acima, mas com um veículo autônomo que funciona com IA.

Tomada de decisões morais atualizada

Para este cenário, o veículo descontrolado poderia se chocar e matar seus dois tripulantes ou desviar-se e atingir pedestres. Na verdade, são apresentadas várias possibilidades que envolvem crianças, mulheres, idosos, pessoas em situação de rua e outras especificações para fornecer mais informações ao cérebro.

Os estudos em pessoas sempre escolhem menor número de mortes e jovens em detrimento dos adultos. No entanto, a Inteligência Artificial parece não estar preparada, pois carece de critério para a tomada de decisões morais.

Andrés Tortolero Baena, Coordenador da Engenharia em Ciência de Dados da Universidade Ibero-Americana, ressalta que as pessoas estão acima das máquinas, pois “elas se baseiam em um ambiente, em um contexto, em percepções que são adquiridas ao longo dos anos com base na experiência das pessoas. E, embora a inteligência artificial adquira conhecimento com base na experiência, não é a experiência de algo vivido, mas algo aprendido, que se baseia nas informações fornecidas”.

Enquanto a IA ainda está na fase de escolher entre o certo e o errado, o que no campo do dilema moral é muito complexo de perceber.