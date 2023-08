Físico de Harvard descobre fragmentos fora do Sistema Solar e sugere que seja tecnologia alienígena

Parece que ter um título universitário emitido pela Harvard daria a autoridade suficiente para proclamar que você encontrou provas de vida e tecnologia extraterrestre. Pelo menos esse é o caso com o controverso físico Avi Loeb.

Este sujeito tem um amplo histórico de debates e questionamentos por parte da comunidade científica, dada sua marcada inclinação em usar táticas um tanto sensacionalistas para promover a sua pessoa em sua busca por comprovar a existência de alienígenas.

Em mais de uma ocasião, diversos meios com relativa trajetória séria retomaram seus depoimentos e posições como elementos de contrapeso e contraste diante deste fenômeno explorado. Mas Loeb é, de fato, um participante frequente de meios mais similares a um tabloide.

Esse é o caso de sua mais recente aparição no Daily Mail, onde o físico afirma ter encontrado no Oceano Pacífico, um material de origem espacial, com forma esférica e com uma composição que não coincide com a de nenhuma liga natural ou artificial conhecida.

Mas como chegamos a este descobrimento que mudaria a história e o rumo da humanidade?

Avi Loeb: o físico de Harvard com suas supostas esferas alienígenas

A história sobre esta descoberta remonta a muitos anos atrás, com a detecção de um objeto interestelar que foi chamado Oumuamua, que foi detectado pelo telescópio Pan-STARRS no Hawai.

Foi o primeiro objeto descoberto no Sistema Solar proveniente de fora do nosso próprio sistema planetário e desde então tornou-se um objeto de obsessão para Loeb.

Assim, o sujeito montou uma missão batizada como Galileo para explorar a área de impacto do meteoro IM1, também conhecido como CNEOS 2014-01-08.

Este objeto acabou sendo encontrado em Papua Nova Guiné em 2014. Três anos mais tarde, Loeb afirmou que Oumuamua poderia ter origem extraterrestre e, até mesmo, em 2021 publicou um livro intitulado Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth.

Imagen: Daily Mail | O controvertido físico de Harvard Avi Loeb afirma encontrar restos de um meteorito que seria estranho ao nosso sistema solar e abriu o debate sobre aliens.

Assim, os restos de IM1 se tornaram a única via para tentar comprovar essas hipóteses. Durante a expedição, Loeb recuperou cerca de 700 pequenas esferas metálicas, que ele afirma serem de origem alienígena e até sugere que poderia ser algo de "origem tecnológica extraterrestre".

Seria então de rochas espaciais que viessem de fora do sistema solar ou até mesmo seria evidência de tecnologia alienígena. No entanto, meios como o The Independent detalharam a abordagem controversa do Físico.

O meio britânico, com um histórico mais rigoroso do que o Daily Mail, reuniu uma série de opiniões e depoimentos em torno da trajetória de Avi Loeb e seu comportamento inclinado ao sensacionalismo em vez do rigor científico.

Portanto, o suposto achado deveria ser tomado com reservas relativas. Pelo menos até que a ciência pura e séria prove que Loeb está certo.