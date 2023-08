Cientistas disseram ter encontrado material vindo de fora do Sistema Solar pela primeira vez na História. Avi Loeb, astrofísico da Universidade de Harvard (EUA), disse que análises de fragmentos recuperados pela sua equipe em junho no Oceano Pacífico indicam que eles vieram do espaço interestelar.

Também conhecido como “caçador de alienígenas”, o professor diz que os restos do material que caiu na costa da Papua-Nova Guiné, na Oceania, em 2014, pode ser fragmentos de uma nave alienígena.

A análise foi feita por Stein Jacobsen e sua equipe no laboratório de Cosmoquímica da Universidade de Harvard. De acordo com o site ‘Extra’, o projeto é chamado de de Expedição Interestelar e tem um custo de US$ 1,5 milhão, cerca de R$ 7,3 milhões na cotação atual.

Segundo informações, a equipe de cientistas encontrou 700 minúsculas esferas metálicas durante uma expedição. 57 delas foram analisadas e todas elas possuem composições que não correspondem a material natural da Terra.

De acordo com as análises, os fragmentos são ricos em berílio, lantânio e urânio, combinação que leva o nome de BeLaU, além de um baixo teor de elementos que se ligam ao ferro, como o rênio, elemento extremamente raro na Terra. Todos esses elementos podem ser encontrados no nosso planeta, contudo Loeb diz que os padrões não podem ser observados na Terra, na Lua, em Marte ou em meteoritos naturais do sistema solar.

“O padrão encontrado nas esferas poderia ter se originado de um oceano de magma planetário altamente diferenciado”, diz o relatório.

Astrofísico afirma ter encontrado objeto que caiu na Terra de fora do Sistema Solar pela primeira vez na história Imagem: reprodução Interstellar Expedition/Avi Loeb

Para o astrofísico, a teoria é que, como a combinação BeLaU possui “superabundância de elementos pesados”, esses fragmentos podem ter sido dispersados de supernovas ou fusões de estrelas de nêutrons.

Contudo, o formato sugere que os detritos foram criados de forma independente, como estrelas do Ramo Gigante Assintótico (AGB), que seria o último estágio de evolução de estrelas de massa baixa e intermediária impulsionadas por fusão nuclear.

Agora, a próxima pergunta que a equipe pretende responder é se as esferas encontradas são naturais ou artificiais.

“Esta é uma descoberta histórica porque representa a primeira vez que os humanos colocaram as mãos em materiais de um grande objeto que chegou à Terra vindo de fora do Sistema Solar”, disse o astrofísico.

