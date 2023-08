10 dicas para tirar as melhores fotos com o celular

Hoje em dia, podemos fazer milagres com os celulares e obter fotos incríveis, independentemente do modelo. Embora ter telefones como o iPhone 13 ou o Samsung s23 ofereça uma grande vantagem, a verdade é que com um pouco de astúcia e aplicando os seguintes conselhos, você se surpreenderá com a qualidade de imagens que pode obter com seu equipamento atual. Faça o teste!

Dicas para tirar melhores fotos com seu celular

Limpe a lente

Pode acontecer que a gente perceba que a lente estava suja só depois de ver a foto que foi tirada. Então, para que isso não aconteça com você, sempre que for tirar uma fotografia, limpe a câmera com um pano macio e limpo, de preferência sem pelos, como os de microfibra.

Segure bem o celular

Isso ajudará a reduzir as vibrações e melhorar a estabilidade da imagem. Para segurá-lo bem, segure o telefone com as duas mãos e faça a captura com o botão na tela. Você também pode usar um suporte e programar o temporizador.

Conheça sua equipe

Sabendo bem quais são suas limitações, como o tamanho do sensor, você poderá ajustar suas expectativas e técnicas de fotografia, aproveitando momentos, lugares ou tipos de luz que você sabe que o seu celular poderá capturar sem problemas.

Procure a luz

A luz é a base da fotografia. Por isso, é importante procurar espaços que tenham iluminação natural e uniforme para melhorar a qualidade das imagens. Além disso, é bom evitar contrastes extremos entre luzes e sombras.

Evite usar o zoom da câmera

Bem melhor é usar seus pés e se mover em direção ao seu objetivo. Dessa forma, você não alterará a qualidade da fotografia. Outra opção para obter a composição de um espaço ou situação específica é recortar a imagem depois de tirá-la. O ideal é que você evite o zoom digital o máximo possível.

Evite também o flash

Infelizmente, nem sempre se pode confiar no flash dos celulares. Então, se você quiser tirar fotos de qualidade à noite, é melhor procurar outras fontes de luz ou usar o modo noturno se o seu celular tiver.

Atenção ao uso do HDR

Esta função das câmeras fotográficas ajuda a dar maior realismo às imagens, mas o seu uso pode fazer com que as fotos pareçam excessivamente processadas. Portanto, use-o somente quando for necessário.

Aplique a regra dos terços

Para criar composições equilibradas, você pode ativar a grade na tela e aplicar a regra dos terços. Esta consiste em posicionar os elementos aos quais você quer dar atenção em alguma das extremidades do quadrado que é formado onde se cruzam as duas linhas horizontais e verticais da grade.

Use os ajustes manuais

Explore e aprenda a usar as configurações manuais para ter um maior controle sobre aspectos da imagem, como a exposição.

Diga não aos filtros durante a captura da imagem

Assim, você terá mais flexibilidade na edição, podendo criar várias versões da imagem para escolher qual é a melhor no final.

Por fim, divirta-se! Embora tirar boas fotos com o celular possa parecer um desafio, a verdade é que, como qualquer matéria artística, requer prática e paciência, então tente aproveitar o processo ao máximo, aprendendo com os erros e aproveitando cada oportunidade para melhorar.

Você verá com o tempo e ao comparar suas fotos todo o progresso que você fez. E se você quiser dar um salto na qualidade das suas imagens, ter câmeras como as do Samsung s23 ou o iPhone 13 sempre será uma ótima opção.