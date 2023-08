No aniversário de Michael Jackson, inteligência artificial mostra como seria sua aparência aos 65 anos

No dia 29 de agosto de 2023, o Rei do Pop, Michael Jackson, completaria 65 anos de vida. Morto há 14 anos, o cantor foi homenageado por seus filhos e fãs ao longo do dia.

Além de diversas publicações em homenagem ao cantor, uma Inteligência Artificial decidiu saudar os fãs de Michael com uma projeção realista de como seria a aparência do cantor caso chegasse aos 65 anos de vida.

O software responsável pela projeção é a Inteligência Artificial Midjourney, que criou a imagem do cantor ainda utilizando seus cabelos longos, pretos e encaracolados.

No registro, Michael também pode ser visto utilizando um chapéu e um paletó com nuances de brilho, semelhante as peças escolhidas pelo cantor ao longo de sua carreira.

Imagem gerada por Inteligência Artificial, mostra Michael Jackson aos 65 anos. (Reprodução)

Homenagem dos filhos

Celebrando o legado e avida do pai, os filhos de Michael, Prince e Bigi Jackson, fizeram questão de publicar uma homenagem ao pai em suas redes sociais.

“Feliz aniversário pai. Sinto a tua falta e te amo. Você pode ter partido, mas não esquecido. Está nos nossos corações todos os dias”, declarou Prince, que teve seu texto compartilhado pelo irmão.

Além dos textos, os filhos de Michael compartilharam diversas imagens do cantor dentro e fora dos palcos.

Polêmicas e morte

Michael Jackson se tornou um dos artistas mais premiados da história, acumulando 15 Grammy Awards, 26 American Music Awards e 13 singles no top um da Billboard Hot 100.

Inovador, Michael se destacou por seus passos de dança e pela teatralidade no palco. No entanto, sua carreira também foi marcada por polêmicas. Em 1993, Michael foi acusado pela primeira vez por abuso sexual, sendo essa apenas uma das denúncias envolvendo seu nome.

Em junho de 2009, o astro faleceu após sofrer uma overdose de sedativos enquanto se preparada para a turnê ‘This Is It”.

