Esta é a imagem mais precisa da Galáxia de Barnard vista com o Telescópio James Webb

Localizada a 1,5 milhões de anos-luz da Terra, a Galáxia de Barnard é uma das maravilhas do espaço. E graças ao Telescópio James Webb da NASA / ESA / CSA, podemos vê-la em uma imagem que nos deixa atônitos.

As agências espaciais recentemente compartilharam a foto, onde o brilho, as estrelas e os gases fazem um show único.

NGC 6822, como seu nome oficial, está na Constelação de Sagitário e foi descoberta em 1884 pelo astrônomo americano Edward Emerson Barnard.

"Da mesma forma que muitos objetos astronômicos que pareciam difusos com os telescópios da época, NGC 6822 foi erroneamente categorizada como uma 'nebulosa extremamente fraca", destacam os responsáveis ​​pelo Telescópio James Webb.

O estudo publicado por Edwin Hubble em 1925, aquele que deu nome ao telescópio espacial, deu mais detalhes sobre a Galáxia de Barnard.

Resultou “excepcionalmente importante para a evolução da compreensão do Universo pela humanidade”, devido ao fato de ter sido “o primeiro objeto definitivamente atribuído a uma região fora do sistema galáctico”.

As principais características da Galáxia de Barnard

A Galáxia de Barnard tem uma baixa metalicidade, o que se traduz como baixas proporções de elementos diferentes do hidrogênio e hélio.

"Nos primórdios do Universo", dizem os astrônomos do Telescópio Espacial James Webb, "antes que a primeira geração de estrelas nascesse, vivesse e morresse, tudo tinha uma metalicidade muito baixa."

A Galaxia de Barnard Vista com o Telescópio Espacial James Webb

O NGC 6822 é similar em estrutura e composição à Pequena Nuvem de Magalhães. E hoje nos damos o luxo de poder observá-la maravilhosamente de perto, graças à tecnologia do Telescópio Espacial James Webb da NASA, ESA e CSA.

Na foto se vê, de acordo com a descrição, “um campo denso de estrelas com nuvens de gás e poeira ondulando através dele. As nuvens são irregulares e tênues, partes densas e brilhantes que obscurecem o centro da imagem”.

Através do gás e das estrelas brilham galáxias brilhantes de diversas formas e tamanhos. Algumas das imagens das estrelas são um pouco maiores do que o resto, com picos de difração visíveis; duas estrelas no primeiro plano brilham na esquina inferior direita.