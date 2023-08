Buracos negros podem alcançar velocidade de quase 29 mil km/s e abandonar suas galáxias: veja estudo

O progresso tecnológico está fornecendo aos cientistas as ferramentas necessárias para explorar os cantos mais obscuros e profundos do universo. Entre os mistérios mais intrigantes estão os buracos negros, cujo comportamento e características ainda são objeto de investigação.

Recentemente, os pesquisadores fizeram uma descoberta surpreendente em relação às velocidades que esses enigmáticos objetos podem alcançar.

De acordo com o Gagadget, até recentemente, acreditava-se que a velocidade máxima que um buraco negro poderia atingir em relação ao seu ponto de origem era de aproximadamente 5.000 quilômetros por hora. No entanto, novas simulações e modelagens desafiaram essa noção convencional. Agora, os buracos negros do universo podem alcançar velocidades de quase 29.000 quilômetros por hora e abandonar suas galáxias.

A chave para desbloquear velocidades impressionantes nos buracos negros está no seu processo de fusão. Quando dois buracos negros formam um sistema binário, eles giram em torno de um centro de massa compartilhado. Após a sua fusão, o novo buraco negro resultante não só adquire uma nova trajetória, como também um aumento significativo na sua velocidade.

Os resultados do estudo

Os resultados destas novas simulações levaram os cientistas a ajustar drasticamente o conceito da velocidade máxima alcançável por estes objetos cósmicos. Agora acredita-se que os buracos negros podem acelerar até um surpreendente 10% da velocidade da luz, equivalente a aproximadamente 29 mil quilômetros por segundo.

Buracos negros supermassivos em galáxias irmãs Ilustração da NASA

Esta velocidade vertiginosa permite que os buracos negros atravessem suas galáxias hospedeiras a velocidades extraordinárias e até mesmo escapem de seus limites gravitacionais. Até o momento, apenas um buraco negro foi observado acelerando, viajando a uma velocidade de aproximadamente 1.540 quilômetros por segundo.

O descobrimento destas velocidades assombrosas entre os buracos negros sublinha a continua capacidade do universo para nos surpreender e desafiar nossas concepções convencionais. À medida que a tecnologia e as investigações avançam, é provável que sigamos descobrindo mais sobre estes enigmáticos fenômenos cósmicos.