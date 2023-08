Anastatia Mayers: a emocionante história da mulher mais jovem a viajar para o espaço

A Virgin Galactic trouxe vários elementos que se tornam um marco para a pesquisa espacial, após seu segundo voo suborbital realizado em 10 de agosto. Um deles foi a incorporação de Anastatia Mayers, que com 18 anos se tornou a mulher mais jovem a sair das fronteiras da Terra.

Esse segundo voo da Virgin Galactic, embora não tenha sido o primeiro a ser privado, foi a estreia do trabalho da empresa com turistas. Além da jovem Anastatia, no voo estavam sua mãe Keisha Schahaff e o ex-atleta britânico Jon Goodwing.

A maneira como Anastatia Mayers e sua mãe conseguiram fazer parte desta tripulação icônica que viajou ao espaço é inusitada. As duas ganharam o bilhete graças a um concurso realizado pela Virgin Galactic para este voo orbital.

Anastácia, estudante de filosofia e física na Universidade de Aberdeen no Reino Unido, contou o quanto ficou surpresa ao receber a notícia por sua mãe.

“Minha mãe me chamou por FaceTime em uma hora realmente aleatória naquela noite e só havia minha cara na tela, nada mais podia ser visto. (...) Richard Branson pegou o telefone e eu fiquei estupefata”, disse a jovem, segundo o Hipertextual.

O que ela pode falar sobre o espaço?

“Estar no espaço e ver a Terra com os meus próprios olhos foi uma experiência de muita paz e amor. Toda a experiência foi muito conectiva e emocional. Me lembro que quando começou a contagem regressiva, quando diziam: ‘três minutos para o lançamento, um minuto para o lançamento’, pensei: Meu Deus, isso realmente está acontecendo”, relata Anastatia, em declarações que originalmente foram publicadas no site da BBC.

“É como se estivesse num voo comercial normal, foi muito calmo. É simplesmente uma vista inacreditavelmente bonita, é realmente incrível”, concluiu.

Anastatia é a mulher mais jovem a viajar para o espaço. Ela supera a astronauta Valentina Tereshkova, que com 26 anos foi a primeira mulher a sair da Terra, em 1963.