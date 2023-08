Superlua Azul: raro fenômeno deixará o céu iluminado esta semana; saiba o horário

Conhecido como Superlua Azul, o fenômeno que deixará o céu iluminado vai acontecer nesta quarta-feira (30), podendo também ser visto na quinta (31), dependendo do fuso horário. A Superlua Azul se trata de uma lua cheia vista duas vezes em um só mês (com a primeira ocorrida no dia 1 de agosto), sendo um evento presente uma vez a cada dois ou três anos.

A Superlua acontece quando a lua está mais próxima da Terra em sua órbita, surgindo ainda maior no céu durante a noite quando coincidem. De acordo com a Nasa em seu portal, o ciclo da lua é de 29,5 dias, podendo ocorrer duas vezes em apenas um mês.

“Eventualmente, essa lacuna resulta em uma lua cheia acontecendo no início de um mês, com dias suficientes ainda restantes para outro ciclo completo - portanto, uma segunda lua cheia no mesmo mês.”

Em primeiro de agosto, o fenômeno da Superlua foi presente, tornando sua segunda aparição (na próxima quarta (30)) um evento raro.

Leia mais:

O que devo fazer para ver a superlua azul?

O fenômeno da Lua Azul poderá ser visto em todas as regiões do planeta, aparentando maior tamanho alguns dias antes e depois de 30 de agosto. Durante a data esperada para contemplar o evento, ela surgirá 14% maior e 30% mais brilhante que o habitual.

Como consequência do fenômeno, a superlua azul será o elemento mais brilhante presente no céu e quem resolver contemplar não terá problemas para ver. Na próxima quarta-feira (30), a lua estará a 357.181 quilômetros da Terra.

No horário de Brasília, a Lua Azul ocorrerá Às 22h35. O evento surgirá ainda mais cedo para quem conta com o fuso horário antecedente ao de Brasília. O fenômeno poderá ser contemplado a partir da quinta-feira (31) pelos que estão no fuso horário posterior como +1, 2+ e outros.