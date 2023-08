Samsung Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition: veja o lançamento de um relógio com design de astrolábio

A Samsung está em um momento invejável e crucial na trajetória comercial de sua linha de dispositivos inteligentes.

Tudo em boa medida, graças à sua família de smartphones. Mas há outra linha de produtos onde parece que eles vão estabelecer uma nova e inovadora linha com o Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition.

Trata-se de um novo relógio de edição limitada que será comercializado em alguns mercados selecionados como um artigo VIP de luxo e que nos apresenta um design inspirado em um astrolábio no mostrador.

Um astrolábio, para aqueles que não o conhecem ou se lembram, é uma ferramenta antiga que ajudou cientistas e viajantes a conhecer o tempo e encontrar o caminho enquanto viajavam. E este relógio busca emular, de certa forma, o referido artigo. Embora o mecanismo de seu corpo não funcione como tal.

O Samsung Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition terá uma distribuição muito limitada

O Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition vem em um único tamanho (47 mm) e conta com um “Astro Bezel” que representa constelações, estrelas e outros corpos celestes. O interessante aqui é que este astrolábio também será visto no software do smartwatch, com uma bússola no mostrador e fases lunares/solares.

Assim, o relógio permite que os usuários acompanhem os movimentos do sol e da lua diretamente do pulso, graças à exclusiva face do relógio.

Omar Saheb, Diretor de Marketing Regional da Samsung apresenta os argumentos para o desenvolvimento deste relógio de coleção e a escolha do território onde será lançado à venda:

“O Samsung Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition da Samsung é um testemunho e tributo aos inovadores do Oriente Médio e sua prominência histórica nos campos das matemáticas, ciência e inovação, ao mesmo tempo em que estabelece as bases para os futuros pioneiros da região”.

“A Samsung acredita firmemente no potencial e no destaque da região como um centro global de inovação. Esta emocionante apresentação não só marca outro marco no avanço tecnológico, mas também destaca a nossa expectativa sobre as inúmeras formas como a região MENA continuará moldando o futuro da tecnologia”.

O relógio Astro Edition estará disponível em vários mercados do Médio Oriente, incluindo os Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Bahrein, Omã, Arábia Saudita, Iraque, Egito, Jordânia, Turquia e Marrocos.

No entanto, o preço será variável para cada território e não há confirmação de sua potencial comercialização na América Latina.