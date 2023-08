O que é a Lua Azul? O curioso fenômeno astronômico que ocorrerá neste 30 de agosto

A mais de 380.000 quilômetros da Terra, se encontra um dos astros mais observados, estudados, retratados e, centenas de milhares de vezes, presenteado: a Lua. De forma extraordinária, durante agosto, poderá ser apreciada em duas ocasiões como lua cheia em seu máximo esplendor.

A Lua, companheira da Terra em todas as noites e em suas diversas formas, completa seu ciclo a cada 29,5 dias, o qual é composto por quatro fases e que é resultado da iluminação do sol e da posição mutante desse astro.

Rituais em torno deste fenômeno

Além da conquista científica, algo interessante é que algumas pessoas lhe atribuem um valor energético. “Nestas datas, vemos um aumento nas vendas de chás que fazem parte de rituais para aproveitar a energia da natureza. Por isso, temos produtos especiais para estes momentos, como o chá Blue Moon, que só oferecemos na segunda lua cheia de agosto”, explica Teresa Marinetti, subgerente de vendas corporativas da Adagio Teas.

Outros rituais relacionam a energia desta “Lua Azul” com a sorte, o que significa que esta data seria ideal para rituais como a leitura de cartas, mãos ou outros. É um fenômeno que se repete constantemente com as “Luas de Cores” (vermelha, azul etc.).

A ciência diz: a lua azul, não é azul

Apesar de não ser da cor que seu nome carrega, este marco é especial, pois será uma superlua e iluminará o céu 16% mais do que o comum. Seu tamanho será maior, estando um pouco mais perto da órbita, e poderá ser apreciado em todos os cantos do mundo.

Então atenção, na noite de 30 de agosto este fenômeno poderá ser visto em nosso céu. É recomendável se afastar de áreas contaminadas por luz artificial, como ruas movimentadas e lugares muito populosos, para que possamos apreciar a Lua Azul sem obstáculos.