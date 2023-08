Inteligência artificial ajuda mulher paralisada por um AVC a voltar a se comunicar

Os programas de Inteligência Artificial seguem surpreendendo e mostrando os mais diversos tipos de impactos que esta tecnologia por causar na sociedade. Recentemente, uma mulher conseguiu voltar a se comunicar graças a uma inteligência artificial que lê transforma os sinais cerebrais em frases.

O caso, transmitido pelo Fantástico, conta a história de Ann Johnson, que ficou paralisada após sofrer um acidente vascular cerebral. Para que Ann voltasse a falar, foram necessários implantes que captam sinais de regiões do cérebro conectadas com a fala e a linguagem.

O experimento foi realizado por um grupo de médicos e cientistas da Universidade da Califórnia, e contou com 2 pacientes, Ann e um homem identificado como Pancho.

Sean Metzger acompanhou os testes e compartilhou detalhes do estudo: “Em Pancho nós usamos um sistema com 128 eletrodos, com Ann foram utilizados 253, o que ajuda a melhorar a decodificação”.

18 horas de dados e 9 mil frases

Segundo Sean, para a fase de programação do sistema de inteligência artificial, foram utilizadas mais de 18 horas de dados e quase 9 mil frases ditas por Ann, o que gradativamente fez o sistema “aprender” com ela.

A equipe implantou uma placa com eletrodos na parte interna do crânio de Ann, e esta placa é responsável por interceptar os sinais cerebrais que tem como destino os músculos dos lábios, língua, mandíbula e laringe.

Um cabo, conectado a cabeça de Ann, envia os dados para o computador que faz com que um avatar vocalize as intenções dela.

Ann, por sua vez, escolheu seu avatar e teve o vídeo de seu casamento utilizado como base para criar sua voz na IA.

“Tivemos um resultado incrível por causa dos avanços no que chamamos de aprendizado da máquina”, relata o neurocirurgião e engenheiro biomédico, Parag Patil.

Segundo a equipe, entre 2 e 4 anos será possível desenvolver uma versão do sistema sem a necessidade de cabos conectando o paciente à máquina.