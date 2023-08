Estudo: carros sem motorista são piores para detectar crianças e pessoas de pele escura

Em um futuro cada vez mais próximo, a promessa de veículos autônomos dominando as estradas nos leva a considerar a segurança desta tecnologia. Um estudo recente do Kings College de Londres destacou uma preocupante questão de viés nos carros sem motorista.

O estudo, que avaliou até oito sistemas de detecção de pedestres movidos por Inteligência Artificial (IA) usados na pesquisa de direção autônoma, deu resultados inquietantes, de acordo com o Gizmodo.

Os investigadores analisaram mais de 8.000 imagens usando software e descobriram que os sistemas de veículos autónomos eram quase 20% mais precisos ao detectar pedestres adultos do que crianças. Além disso, a eficácia para detectar pedestres de pele clara superava em mais de 7,5% a de pele escura.

O estudo não parou por aí. Também revelou que a IA tinha ainda mais dificuldades para detectar pessoas de pele escura em condições de pouca ou nenhuma luz, o que a tornava menos confiável durante a noite.

Qual é a opinião dos especialistas?

Em termos mais claros, o estudo sugere que, no futuro próximo, atravessar a rua pode se tornar mais perigoso para crianças e pessoas de cor devido à falta de precisão dos sistemas de detecção nos carros autônomos.

WAYMO (WAYMO/Europa Press)

Jie Zhang, um dos autores do estudo, detalhou: "A verdadeira justiça na IA é alcançada quando um sistema trata igualmente grupos privilegiados e desfavorecidos, e isso não é o que acontece no caso de veículos autônomos. Os fabricantes de carros não divulgam os detalhes do software que eles usam para detecção de pedestres, mas, dado que geralmente se baseiam em sistemas de código aberto, é bastante seguro assumir que eles enfrentam problemas semelhantes de viés".

Sandy Karp, porta-voz da Waymo, comentou para o Gizmodo: “Os sistemas de detecção nos nossos veículos autônomos estão projetados para funcionar de forma segura em uma variedade de condições e cenários, e estamos comprometidos em melhorar continuamente a tecnologia para enfrentar os desafios que eles apresentam”.

Este estudo destaca a importância de reconhecer que os algoritmos podem refletir os preconceitos inerentes nos conjuntos de dados e nas mentes de quem os cria. Neste contexto, mesmo pequenos preconceitos poderiam ter consequências potencialmente fatais, o que sublinha a necessidade de abordar este problema antes que os veículos autônomos se tornem a norma nas estradas.