Bill Gates propõe o plano digital Worldcoin 2 para solucionar os problemas de identidade mundial

Os documentos de identificação ou RG ficaram obsoletas. Um papel ou cartão plastificado com nossas informações pessoais é coisa de outra época. Bill Gates, além de apontar os problemas que o velho estilo representa, propõe uma solução digital à qual devemos prestar muita atenção.

Qualquer iniciativa digital que aparecer, agora precisa de muita atenção, para que não estejamos alugando nossas informações para um magnata que queira lucrar com elas. O que está acontecendo com o Worldcoin é muito preocupante, por isso é necessário entender o que Bill Gates quer fazer com os registros de identidade.

Bill Gates disse que, através de uma de suas fundações, surgiu um sistema sobre o qual vários países começaram a perguntar. É uma plataforma digital na qual os seus dados biométricos são escaneados e registrados em uma base de dados.

É como o Worldcoin? Tudo indica que não. Primeiro, não há um token envolvido. E em segundo lugar, quem terá acesso ao banco de dados será o governo, como já acontece atualmente. A diferença é que, por exemplo, em uma parada policial você não vai dar seu documento: com sua impressão digital ou digitalização de íris, você se identificará sem problemas.

“É uma solução formidável. Um sistema de identificação digital personalizável e de código aberto chamado Plataforma de Identidade de Código Aberto Modular (MOSIP) que está disponível para todos os países de forma gratuita”, disse Bill Gates em seu blog, de acordo com a Marca.

“Um pequeno, mas poderoso, time da Índia desenvolveu esta tecnologia para criar sistemas nacionais de identificação digital, com financiamento de nossa fundação. Desde 2018, onze países, nove deles na África e dois na Ásia, assinaram memorandos de entendimento com o MOSIP para testar o sistema”, acrescentou o magnata.