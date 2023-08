James Webb vs Hubble: ambos capturam imagens dos restos de uma estrela espalhada e as diferenças são impressionantes

A era dos telescópios espaciais iniciou em 1990, com o lançamento do Hubble pela NASA e a ESA. Três décadas depois, este par de agências espaciais foi acompanhado pela japonesa (JAXA), a canadense e um conglomerado de organizações governamentais que contribuíram com boas quantias de dinheiro para a construção do James Webb.

O dinheiro não foi mal investido. O alcance do observatório orbital é surpreendente. Agora os cientistas têm a possibilidade de olhar para os lugares mais recônditos do universo primitivo, para tentar chegar ao início da existência, no chamado Big Bang.

Uma das muitas demonstrações da nitidez e alcance do Telescópio Espacial James Webb aparece em imagens tiradas dos restos de uma estrela dispersa, em uma região localizada a cerca de 2.600 anos-luz de distância.

Imagem do telescópio Hubble Restos de uma estrela disperçada

Imagem do telescópio Hubble

Esta mesma área do universo, conhecida como a Nebulosa do Anel, foi capturada pelo Telescópio Espacial Hubble, em 2013. O que aparece nas imagens ajudou o avanço da investigação sobre o que acontece com as estrelas quando morrem, pois em alguns casos forma-se uma Supernova.

Mas a qualidade que o Webb consegue captar é tão impressionante, que até se pode ver o que está por trás desses elementos da estrela dispersa.

Juntos, Hubble e Webb estão revelando descobertas emocionantes sobre a Nebulosa do Anel, permitindo que os cientistas aprendam mais sobre as nebulosas planetárias. Esse tipo de nebulosa ganhou seu nome devido à sua aparência quando vista por meio de pequenos telescópios, mas na verdade essas nebulosas são os restos de uma estrela moribunda”, explicou o site AstroF.3 em sua conta do Instagram.