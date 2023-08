Espaço: quanto tempo levaríamos para viajar ao centro da Via Láctea e ver o buraco negro?

Sabemos que não é possível viajar ao centro da Via Láctea com a ciência que possuímos atualmente. A galáxia onde nosso Sistema Solar está localizado é ampla e extensa, e nós estamos em uma região distante de seu disco giratório.

No entanto, como a ideia é conhecer os cálculos e não planejar uma viagem ou reservar uma hospedagem, vamos conhecer cientificamente quanto tempo levaríamos para chegar ao centro da Via Láctea e apreciar de perto nosso buraco negro, sem que ele nos capture e nos consuma.

Em primeiro lugar, vamos conhecer o tamanho de nossa galáxia. A Via Láctea, em linhas gerais com suas mudanças e movimentos, tem um diâmetro entre 100 mil e 120 mil anos-luz. Isso significa que cruzá-la de um extremo ao outro à velocidade da luz levaria todo esse tempo.

Mas cuidado, pois não estamos no extremo, nem vamos para o outro limite. A viagem é para o centro da galáxia. Esta região da Via Láctea está a aproximadamente 25.000 anos-luz da Terra.

Via Láctea Unsplash

Então, tendo a velocidade da luz resolvida, com toda a aplicação, levaria 25 mil anos-luz para chegar ao centro.

Isso é impossível com a ciência atual. A teoria da relatividade de Einstein diz que nenhum objeto com massa pode viajar a uma velocidade igual ou superior à velocidade da luz no vácuo (que é de aproximadamente 299.792.458 metros por segundo). Isso significa que se deslocar a essa velocidade seria impossível de acordo com nossa compreensão atual da física.

O máximo que poderíamos alcançar seria uma fração significativamente menor da velocidade da luz. Por exemplo, se pudéssemos viajar a 10% da velocidade da luz (0,1 vezes a velocidade da luz). Então, ao fazer os cálculos, obteríamos um tempo de aproximadamente mais de 83 milhões de anos terrestres para chegar ao centro da Via Láctea.