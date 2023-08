Paciente com paralisia consegue “falar” através de um avatar digital apenas pensando no que quer dizer

Em um emocionante avanço, a ciência está abrindo caminho para permitir que as pessoas que sofrem de paralisia possam recuperar a capacidade de se comunicar, em grande parte, graças à Inteligência Artificial (IA).

Dois times de pesquisa independentes, na Stanford e nas universidades UC San Francisco e UC Berkeley, apresentaram estudos inovadores que utilizam interfaces cérebro-computador (BCI) para traduzir sinais cerebrais em palavras e frases, permitindo que os pacientes "conversem" através de avatares digitais, de acordo com Xataka.

No estudo de Stanford, eletrodos foram implantados no cérebro de um paciente com esclerose lateral amiotrófica (ELA), em áreas relacionadas com a fala. Usando um algoritmo de inteligência artificial (IA) e um extenso treinamento, eles conseguiram traduzir a atividade cerebral associada ao esforço de falar em palavras e frases, a uma velocidade de cerca de 68 palavras por minuto.

Por outro lado, no estudo da UC San Francisco e da UC Berkeley, eletrodos foram colocados no cérebro de um paciente com paralisia profunda. Através da identificação de padrões cerebrais quando o paciente desejava se comunicar, eles conseguiram associar essas sinais a expressões faciais e fala sintetizada em um avatar digital. A velocidade de comunicação atingiu 78 palavras por minuto.

Ann, a paciente que pode falar graças à Inteligencia Artificial Neurociência

O achado traz esperança

Apesar de as taxas de erro em vocabulários extensos ainda não serem insignificantes, esses estudos representam melhorias significativas em comparação com tentativas anteriores. De acordo com os pesquisadores, a tecnologia existente atinge uma velocidade entre 5 e 15 palavras por minuto, enquanto uma conversa normal fica entre 150 e 250 palavras por minuto.

Embora estes avanços promissores ainda estejam em uma fase de teste e necessitem de mais desenvolvimento, eles oferecem uma luz de esperança para as pessoas afetadas pela paralisia. No entanto, ainda há desafios a serem resolvidos. A necessidade de assistentes para operar esses dispositivos, o potencial de degradação dos eletrodos e a complexidade da conexão a dispositivos e computadores são questões pendentes.

Além disso, esses estudos focaram em pacientes com um certo grau de movimento e habilidades para emitir sons. Apesar disso, representam um passo significativo para mitigar os desafiadores efeitos de doenças como a ELA.

Estes avanços não só oferecem uma voz para aqueles que a perderam, mas também abrem a porta para uma nova forma de comunicação e conexão com o mundo para as pessoas que enfrentam limitações físicas.