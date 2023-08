Descobrimento de um planeta errante semelhante à Terra revela terrível segredo sobre os mundos que não orbitam uma estrela

Cientistas da NASA e da Universidade de Osaka, no Japão, descobriram no início desta semana um planeta errante de tamanho semelhante à Terra. Estes mundos que vagam solitários pelo universo são assim chamados, sem orbitar uma estrela massiva, como nós fazemos com o Sol.

Detectar esse tipo de mundos é complicado. Um dos métodos para encontrar exoplanetas é, primeiro, olhar para uma estrela e captar os momentos tênues do seu brilho. Isso significa que há um corpo gigante fazendo um processo de translação.Então, sem uma estrela massiva por perto, as coisas ficam difíceis para encontrar um corpo rochoso no meio da imensa escuridão do universo.

De acordo com uma revisão de Entre Medios, o mundo que recentemente foi detectado, além de viajar sem órbita, tem um tamanho semelhante à Terra. É apenas o segundo do seu tipo que os cientistas conseguem encontrar, o que faz com que eles calculem que abundam de forma massiva na Via Láctea e no universo inteiro.

As estimativas anteriores indicavam que havia "milhões". Mas agora elevam o cálculo a milhões de milhões (bilhões). Como eles detectaram? O meio citado explica que os exoplanetas foram encontrados de maneira indireta. Mediram a forma como a sua gravidade deformava e ampliava a luz proveniente de estrelas distantes situadas por trás.

Com modelos empíricos, os investigadores calcularam a dispersão das massas de mais de 3.500 casos de microlente. Os dados obtidos pela investigação foram suficientemente convincentes para que o grupo pudesse afirmar que descobriram um planeta do tamanho da Terra", destacou parte do estudo.

Neste mesmo cálculo, os especialistas dizem que na Via Láctea há seis vezes mais deste tipo de planetas do que aqueles que compõem um sistema solar.

Eles são capazes de sustentar vida?

O astrônomo do Centro Goddard de Voos Espaciais da NASA, David Bennett, explica que sem uma estrela anfitriã, esses mundos são provavelmente escuros. Isso não significa necessariamente que eles tenham que ser frios.

Existe uma maneira de coexistir sem uma estrela, onde o hidrogênio encontrado na atmosfera de um planeta poderia servir como um estufa e manter o calor produzido a partir de seu interior.

No entanto, Bennett explica que, por enquanto, não temos uma tecnologia que nos ajude a procurar vida nos corpos celestes.