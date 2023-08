Bateria de íons de lítio está com os dias contados; veja como será a nova tecnologia

A bateria de íons de lítio está com os dias contados. Embora ainda seja usada, a tecnologia avançou tanto que existem várias alternativas para o seu uso, com maior duração e sustentabilidade.

Todos usamos a bateria de íon de lítio como primeira opção para produtos eletrônicos de consumo portáteis, como telefones celulares e computadores e carros elétricos.

Destaca-se pela sua alta relação potência-peso, eficiência energética, desempenho em altas temperaturas e baixa autodescarga. Além disso, a maioria dos seus componentes pode ser reciclada.

Mas sua produção depende do lítio, um recurso limitado com um enorme impacto ambiental. É por isso que as grandes empresas estão se mudando para outros tipos de bateria.

Alternativas à bateria de lítio

Vamos ver a seguir quais são os outros tipos de bateria que estão invadindo o mercado.

A primeira bateria que devemos conhecer é a Bateria de Hidreto Metálico de Níquel. É comumente usada em equipamentos informáticos e médicos, mas também em veículos HEV (híbridos) e sua energia específica é adequada para o equipamento.

O ciclo de vida desta é muito maior do que o da bateria de chumbo-ácido, sendo segura e tolerante ao abuso. O negativo: o seu alto custo, a alta autodescarga e a geração de calor em altas temperaturas.

Outra bateria destacada no mercado é a de chumbo-ácido. É de alta potência, econômica, segura e confiável, mas tem contra ela a baixa energia específica, o pouco desempenho em baixas temperaturas e o curto ciclo de vida.

Os ultracondensadores pertencem a um terceiro tipo de bateria. Armazenam energia em um líquido polarizado entre um eletrodo e um eletrolito. Sua capacidade de armazenamento de energia aumenta à medida que aumenta a superfície do líquido.

Eles são úteis como dispositivos de armazenamento secundário de energia em veículos elétricos, ajudando as baterias eletroquímicas a estabilizar a potência de carregamento.

Também destacam-se as baterias de lítio-enxofre, que substituem o cobalto com enxofre como material catódico, sendo este muito mais abundante e ecológico do que o lítio.

Uma bateria que também está sendo usada é a de íons de sódio, que substitui os íons de lítio pelos de sódio, muito mais abundantes em nosso planeta. Tem como contra a menor densidade de energia e um tempo de vida mais reduzido.