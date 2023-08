YouTube integra uma função de cantarolar para encontrar uma música: como funciona?

YouTube deixará de pagar por vídeos antigos e com conteúdo inapropriado YouTube deixará de pagar por vídeos antigos e com conteúdo inapropriado (Anatoliy Babiy)

Há muito tempo que o YouTube deixou de ser uma simples aplicação em que se carregam ou consomem vídeos. Sempre com o material audiovisual presente, o serviço do Google evoluiu para se transformar numa espécie de rede social especial e diferente de qualquer outra.

Para muitos, é o serviço de preferência para ouvir música no caminho para o trabalho, durante o dia de trabalho ou uma reunião familiar. É também, a distância dos meios convencionais, o melhor lugar para assistir transmissões ao vivo em que canais nacionais e internacionais transmitem seu conteúdo.

Isso fez com que os laboratórios do aplicativo integrassem funções que facilitam a vida dos usuários. Então, nesse sentido de tornar as coisas mais práticas, o YouTube adicionou uma opção que todos vão adorar.

Cante a música que o YouTube encontra para você

Todos nós já passamos pela situação de gostar de uma música e não saber nem a metade da letra que diz. Isso acontece com mais frequência quando é em outro idioma, mas também acontece em português. Agora, o YouTube oferece a função de cantarolar para conseguir aquela música que está martelando na sua cabeça.

Infobae lembra que isso já aparece no Google, através do assistente de voz. Por enquanto, está sendo testado em alguns dispositivos móveis e em breve será lançado para todas as plataformas.

Para ver se já está habilitado, ative as pesquisas por voz dentro do próprio aplicativo do YouTube.

A função é executada através de um mecanismo de aprendizagem automática ou Inteligência Artificial, de acordo com o que explica Krishna Kumar, gerente de produtos do Google.

“Comparamos estas sequências com milhares de músicas de todo o mundo e identificamos possíveis coincidências em tempo real. Nossos modelos de aprendizado automático reconhecem a melodia da versão da música gravada em estúdio, que podemos usar para combinar com o áudio cantarolado de uma pessoa”, destacou.