Voltar à Lua ou chegar a Marte, o dilema da NASA após a redução orçamental do Senado dos EUA

No meio de um debate entre o retorno lunar e a conquista de Marte, a NASA encontra-se em um dilema crucial devido à redução orçamental anunciada pelo Senado dos Estados Unidos. As decisões que se aproximam são difíceis e podem reconfigurar o futuro da exploração espacial.

O Senado destinou apenas 25 mil milhões de dólares dos mais de 27 mil milhões que a NASA havia solicitado para 2024. Esta abrupta redução, de acordo com a agência, “nos obriga a repensar várias missões”.

Como explica El Periódico, esta mudança ocorre em um contexto de ceticismo do Senado em relação ao “ambicioso orçamento” da NASA, motivado em parte por os custos adicionais e os atrasos habituais em projetos espaciais. A questão central se concentra em dois projetos fundamentais: o Programa Lunar Artemis e a histórica missão “Retorno de Amostras a Marte”.

O Programa Lunar Artemis busca levar uma mulher e uma pessoa negra à Lua em 2025, estabelecendo uma plataforma para futuras viagens a Marte. Por outro lado, a missão a Marte planeia coletar amostras de solo marciano e trazê-las à Terra por volta de 2028. Ambos os projetos, que têm experimentado aumentos exponenciais em seus custos ao longo dos anos de desenvolvimento, estão em perigo devido aos cortes orçamentários.

Bob Cabana: “Talvez algumas coisas tenham que ser adiadas”

O administrador associado da NASA, Bob Cabana, advertiu que esses cortes exigirão decisões difíceis: “É possível que tenhamos que adiar algumas coisas, e outras podem ter que ser canceladas permanentemente”.

O Senado concede um prazo de 180 dias à NASA para apresentar um novo plano de viabilidade para suas missões. Até janeiro, a agência deverá determinar quais projetos manter, cortar ou eliminar.

O debate entre o regresso lunar e a exploração marciana gera divisão na comunidade científica e política. Enquanto alguns consideram que o Programa Artemis deveria ser a "prioridade nacional máxima", outros argumentam que a missão de coletar amostras de Marte abriria caminho na busca por vida em outros planetas, sendo uma prioridade estratégica.

O último relatório do Senado aponta para a missão marciana devido aos custos crescentes, complexidades técnicas e atrasos. Os senadores sugerem que aqui se concentrem os cortes orçamentários. Também se propõe reduzir os custos do Programa Artemis, assim como do Projeto Libélula (envio de uma sonda para Titã) e do Programa de Exploração de Urano.