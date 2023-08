Explosão cósmica cria maior reserva de ouro, platina e outros metais preciosos do universo

A uma incrível distância de 1.300 milhões de anos-luz da Terra, um evento cósmico sem precedentes deu origem a uma vasta reserva de ouro, platina e outros metais preciosos.

De acordo com uma pesquisa recentemente publicada na prestigiada revista Nature, citada no 20 Minutos, uma explosão excepcional de raios gama deixou para trás uma quantidade colossal destes metais, superando em massa a combinação de todos os planetas e asteroides do nosso sistema solar.

O fenômeno responsável por esta criação metálica maciça, equivalente a cerca de 1.000 vezes a massa da Terra, é conhecido como kilonova, um evento que acontece quando duas estrelas colidem ou quando uma estrela e um buraco negro se fundem em uma explosão espetacular.

Os segredos de GRB 211211A

O Observatório Swift da NASA detectou em 2021 um brilhante evento de raios gama batizado como GRB 211211A, que durou quase um minuto. Esta explosão extraordinária foi o catalisador da formação desta extraordinária reserva de metais preciosos.

O astrônomo Matt Nicholl, coautor do estudo e ligado à Universidade de Birmingham, explica: “Descobrimos que este evento gerou uma quantidade de elementos pesados ​​equivalente a cerca de 1.000 vezes a massa da Terra. Isso respalda a teoria de que as kilonovas são responsáveis ​​pela produção da maior parte do ouro no universo”.

GRB 211211A

O estudo, realizado em colaboração com especialistas da Universidade Northwestern nos Estados Unidos, bem como físicos das universidades de Leicester no Reino Unido e Radboud nos Países Baixos, trouxe luz sobre um fenômeno que ainda desafia a compreensão científica.

A raridade dos estouros de raios gama como o GRB 211211A reside na sua infrequente duração, pois até à data, as kilonovas observadas tinham exibido explosões de menos de dois segundos. Este fenômeno cósmico continua a ser objeto de intenso estudo e análise por parte da comunidade científica global.

Além disso, a kilonova originada pelo GRB 211211A é a mais recente descoberta até agora sem a detecção de ondas gravitacionais, o que apresenta implicações fascinantes para a próxima série de observações destas ondas.