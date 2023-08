Esta é a enorme quantidade de dinheiro que você teria se tivesse comprado uma ação da Apple em 1980

Apple Close-up do logo azul em um totem na fachada do edifício principal da Apple Computers no Silicon Valley, em Cupertino, na Califórnia, em 26 de Agosto de 2018. (Foto de Smith Collection/Gado/Getty Images) (Smith Collection/Gado/Getty Images)

A Apple, pioneira dos computadores, tecnologia e tudo o que tenha a ver com a era digital, foi fundada em 1976. Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne deram os primeiros passos da hoje gigante de Cupertino, em uma garagem da casa de Jobs em Los Altos, Califórnia.

No entanto, foi somente em 1980 que a empresa conseguiu ser pública, o que significa que ela pode ser negociada na bolsa e é capaz de emitir ações.

Os especialistas da Applesfera fizeram uma investigação dos custos das ações naquela época, as ajustaram à inflação e calcularam quanto dinheiro você teria hoje, se tivesse dado uma oportunidade à empresa com a compra de apenas uma ação.

As ações custavam 22 dólares naquela época; 43 anos atrás. De acordo com os dados de inflação dos Estados Unidos, isso é equivalente a cerca de 81,62 dólares. Outra coisa a considerar para chegar ao resultado são as divisões de ações que a Apple registrou ao longo de sua história, que são cinco no total.

O site mencionado explica que um split de ações é um ajuste no número de ações em circulação de uma empresa, sem alterar seu valor no mercado. Isso é feito dividindo o valor nominal de cada ação em um número determinado de novas ações.

BrandZ (Foto: AFP) (KEVORK DJANSEZIAN/AFP)

Por exemplo, se uma empresa possui 100 ações, cada uma com um valor nominal de 100 dólares, e realiza um split de 2 para 1, cada acionista receberá 2 novas ações por cada ação que possuir, e o valor nominal de cada nova ação será de 50 dólares.

Então, como a Apple fez isso em cinco ocasiões, com o detalhe que em 2014 o dividiu em sete e em 2020 em quatro, se você tivesse uma ação em 1980, agora você teria 224.

As ações não valem o que calculamos, pois a empresa, como vocês sabem, se revalorizou. Agora cada uma custa 177 dólares, que multiplicado por 224 resulta em um saldo de 39.648 dólares.

Imagina que você tinha 110 dólares naquela época e não tinha como gastá-los e comprou cinco ações. Agora você teria 1.120 ações, que multiplicadas pelo custo resultariam em aproximadamente 198.240 dólares.