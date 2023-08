Elon Musk reagiu de forma divertida quando a Índia chegou à Lua

A Índia se tornou o quarto país a alcançar a Lua, um fato histórico que marca um novo marco na exploração do espaço. Elon Musk, chefe da SpaceX, parabenizou a nação com uma reação divertida.

Lembre-se que a SpaceX está trabalhando com a NASA no Programa Artemis, que busca levar a primeira mulher e o próximo homem ao satélite natural.

Após a Missão Chandrayaan-3 alcançar a superfície lunar esta semana, Elon Musk afirmou através da rede social X, antigo Twitter: “Super legal!”

Ele fez isso como uma reação ao comentário de Sundar Pichai, CEO do Alphabet - Google, nascido na Índia, cuja postagem foi muito mais profunda.

"Que momento incrível!", postou Pichai. "Parabéns à ISRO (agencia espacial do país) pelo sucesso no pouso de Chandrayaan-3 na Lua esta manhã. Hoje a Índia tornou-se o primeiro país a alcançar com sucesso o polo sul lunar."

O sucesso do programa da Índia na Lua e como isso pode ajudar na exploração espacial

A Índia sucede aos Estados Unidos, à União Soviética e à China como as únicas nações que tiveram presença em nosso satélite natural. Destes, apenas os norte-americanos levaram seres humanos, e esperam voltar a fazê-lo na Missão Artemis II (até à órbita) e III (até à superfície).

No módulo de alunissagem da Missão Chandrayaan-3 está o rover Pragyan de seis rodas, que percorrerá a superfície da Lua coletando imagens e dados.

De acordo com os especialistas, o polo sul da Lua pode ter desde minerais até água, tudo essencial para a exploração espacial em maior escala. Isso se traduz em oxigênio e combustível.

O programa espacial da Índia começou em 1962: atualmente, a Agência Índia de Pesquisa Espacial (ISRO, pela sua sigla em inglês) busca não só ir à da Lua, mas também pensa em Marte, Vênus e além.