Bill Gates tem um truque para ter uma memória invejável

Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, fundador da Microsoft, investidor e filantropo, sempre contou com várias ferramentas para chegar longe no mundo dos negócios. Além de sua inteligência e seu senso de oportunidade, também destaca-se sua memória.

O gigante da tecnologia tem uma memória invejável, que lhe permite não apenas se destacar nas apresentações, mas também obter soluções baseadas em experiências anteriores para diferentes problemas.

Moonwalking with Einstein: The Art and Science of Remembering Everything Livro de Joshua Foer, recomendado por Bill Gates

No nosso dia a dia, não só no desenvolvimento profissional, mas também no pessoal, uma memória como a de Bill Gates nos ajudaria muito. O multimilionário realiza um exercício importante, que para muitos pode ser um truque, com o objetivo de fortalecê-la.

Vamos ver qual é.

O famoso truque de Bill Gates para a memória

Existe um livro que marcou o multimilionário nos últimos anos. Ele se chama Moonwalking with Einstein: The Art and Science of Remembering Everything, com o título em português de Os Desafios da Memória, escrito por Joshua Foer.

Em seu blog Gates Notes, Bill Gates escreveu suas reflexões não só sobre o livro, mas também sobre o famoso truque para fortalecer a memória.

"Pessoas que ganham concursos de memória", diz Gates, "usam certas técnicas para visualizar coisas, técnicas desenvolvidas principalmente na antiga Grécia. Eles falam sobre o que fazem: construir um palácio da memória".

Bill Gates (Justin Tallis/AP)

"Literalmente visualizam uma casa com muitos quartos e diferentes pessoas e coisas em cada quarto, o que representa o que eles estão tentando lembrar", diz o filantropo.

Para o GQ India, um exemplo popular disso na ficção é Sherlock Holmes, o famoso investigador de ficção criado por Arthur Conan Doyle. Holmes possui um “palácio mental” que constrói para resolver os quase insolúveis casos que lhe chegam.

Bill Gates reforça que tudo se resume a realizar exercícios de associação, pegando um nome ou informação e ligando-o a uma imagem ou elemento que você consegue facilmente lembrar.