Vídeo surpreendente da NASA mostra imagens dos restos de uma estrela morta captada pelo Telescópio Espacial James Webb

Os feitos e o alcance do maravilhoso Telescópio Espacial James Webb chegaram para nos dar uma visão ainda mais impressionante das profundezas do universo. Já vimos o que esta ferramenta compartilhada pela NASA, ESA, JAXA e Agência Espacial Canadense é capaz de fazer. Mas ainda nos surpreende que agora ele registrou em suas lentes a morte de uma estrela massiva.

Trata-se da Nebulosa do Anel. Reconhecida por sua exuberante beleza, está localizada a aproximadamente 2.600 anos-luz de distância. Sua encantadora estrutura foi inicialmente confundida com um planeta, na década de 1770.

No entanto, com o avanço da tecnologia e do conhecimento astronômico, descobriu-se que não era um planeta solitário, mas sim uma maravilhosa dança de poeira e gás na constelação de Lyra.

As análises realizadas com dados de ambos observatórios espaciais especificam que a nebulosa conta com vários anéis nos quais há uma enorme quantidade de elementos químicos importantes para a formação de estrelas e planetas.

As imagens que a NASA transformou em vídeo foram capturadas pelo instrumento NIRCam do Telescópio Espacial James Webb, como parte das observações feitas por astrônomos do Reino Unido e França. Ao sintonizar o infravermelho, os cientistas puderam perceber o gás quente que compõe a nebulosa, bem como a estrela que reside no seu centro e que é responsável por sua criação.

Uma visão espetacular

O especialista em astronomia, identificado nas redes sociais como Universo Recôndito, que sempre faz análises do universo em sua conta do X (ou Twitter) compara como a Nebulosa do Anel foi captada com dois instrumentos diferentes do mesmo James Webb.

Esta comparação lado a lado mostra a Nebulosa do Anel Sul em luz infravermelha próxima, à esquerda, e em luz infravermelha média, à direita, do Telescópio Webb. As imagens parecem muito diferentes porque NIRCam e MIRI recolhem diferentes comprimentos de onda de luz”, explicou.