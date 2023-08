Terra verá a passagem de uma cometa interestelar que visita o nosso Sistema Solar apenas uma vez para nunca mais voltar

O mundo da astronomia está completamente fascinado com a passagem de um cometa que será visível a partir da Terra dentro de apenas três semanas. Esta rocha tem uma surpreendente particularidade: vem das margens do nosso Sistema Solar e nos visitará apenas uma vez para nunca mais voltar.

Cientificamente recebe o nome de C/2023 P1, mas é chamada cometa Nishimura por quem a descobriu, um astrônomo amador japonês chamado Hideo Nishimura.

Seu descobrimento é muito recente. O astrônomo japonês detectou-o apenas em 11 de agosto deste ano e imediatamente anunciou-o às agências espaciais para confirmar que se trata de uma rocha nunca antes vista.

Os especialistas explicam que o cometa se originou na Nuvem de Oort, uma nuvem esférica de cometas que rodeia o Sol a uma distância de entre 10.000 e 100.000 unidades astronômicas (UA), fora das nossas fronteiras estelares.

Atualmente está aproximando-se do Sol, o que acontecerá entre 13 e 18 de setembro de 2023. Nesse momento, o cometa estará a cerca de 0,25 UA do Sol, ou aproximadamente a metade da distância entre a Terra e o Sol.

À medida que o cometa se aproxima de nossa estrela maciça, ele se aquece e evapora. Isso faz com que o gás e o pó que escapam do núcleo do cometa formem uma camada de poeira, chamada coma, ao redor do núcleo.

À medida que se aquece, essa camada se expande e forma uma enorme cauda que será visível a partir do nosso planeta, oferecendo um espetáculo visual único em nossa existência.

A cauda do cometa Nishimura será de cor verde, o que se deve à presença de íons de dióxido de carbono na coma.

Como ver o cometa Nishimura?

O cometa Nishimura será visível a partir de todo o mundo, mas será mais fácil de ver a partir do hemisfério norte. A rocha estará mais alta no céu à medida que se aproxima do Sol, fazendo com que os observadores do hemisfério norte tenham uma melhor visão.

Do hemisfério sul, o cometa estará baixo no céu, o que dificultará sua observação. No entanto, ainda será visível para os observadores de estrelas com binóculos ou um telescópio.

Os melhores lugares para ver o cometa Nishimura serão as regiões com céus escuros e pouca poluição luminosa.