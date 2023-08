Sam Altman e Reid Hoffman revelaram um segredo sombrio de Elon Musk e sua curta participação na Open AI

O nome de Elon Musk poderia ter sido escrito na maior descoberta de Inteligência Artificial (IA) até o momento: o ChatGPT. O magnata sul-africano foi cofundador da Open AI, junto com Sam Altman, mas se aposentou muito antes do estouro do sistema que encantou o mundo inteiro.

Elon Musk sempre esteve ligado a grandes inventos da era digital recente.

O que aconteceu com o desenvolvimento do ChatGPT? Por que foi retirado antes de que a criatura nascesse? Um relatório de Reid Hoffman, conhecido por trabalhar com Elon na PayPal e ser o cofundador do LinkedIN, revela um obscuro segredo do CEO da Tesla.

Tudo estava indo muito bem para a OpenAI desde o seu nascimento no final de 2015. A empresa recebeu um apoio milionário de Elon Musk, que ajudou a impulsionar os sistemas de inteligência em que eles queriam trabalhar.

Imagem: Daily Beast | Sam Altman e Elon Musk

No entanto, três anos mais tarde, o magnata se retirou da empresa. E, ao retirar seu apoio, vital em questões monetárias, deixou-os à beira da falência. O que aconteceu? Sam Altman indica, de acordo com o relatório de Hoffman citado no Benzinga, que Elon Musk dizia que a IA só teria futuro se ele a construísse.

Ele tem (ou ainda tem) uma espécie de obsessão pelo protagonismo, que o levou a ficar completamente fora do desenvolvimento do ChatGPT. Esta revelação explica por que Elon Musk foi um dos principais críticos do sistema, apesar de ter sido parte da empresa entre 2015 e 2018.

O relatório de Hoffman diz que essa atitude do CEO da Tesla, dono do Twitter e diretor da SpaceX, transcende para suas outras atividades. “Elon desesperadamente quer que o mundo seja salvo. Mas só se puder ser ele quem o salvar”, disse. “Ele quer ser um messias”, destacou.