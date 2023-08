O alarmante temor de Sam Altman sobre a Inteligência Artificial o fez comparar o ChatGPT a uma bomba nuclear

Desde que o ChatGPT apareceu no mundo, no final de 2022, os especialistas em tecnologia dividiram-se em dois tipos: os que celebram um sistema de Inteligência Artificial tão avançado como uma ferramenta para facilitar uma série de processos, e os que se alarmam com o uso irresponsável destes mecanismos. Sam Altman, o criador da criatura, circula por ambos lados.

Seu lado mais conveniente é a defesa do ChatGPT. O mecanismo de aprendizagem automática colocou-o no mapa mundial dos negócios e, a partir dele, tornou-se uma espécie de magnata da tecnologia.

No entanto, ele ainda se preocupa com o crescimento que a criatura pode registrar. Ele está assustado com a ideia de que a Inteligência Artificial possa escapar do controle da humanidade e se tornar incontrolável, ao ponto de compará-la a uma arma de destruição em massa, como uma bomba nuclear.

A primeira coisa que nos revela isso é a mochila azul que ele carrega consigo para todos os lugares. Esta bolsa contém um Macbook Pro com o qual, ao pressionar um botão, é capaz de desligar seu próprio sistema de aprendizagem automática.

Sam Altman O criador da Inteligência Artificial ChatGPT com sua mochila azul

O dispositivo é comparado a uma maleta nuclear que acompanha o Presidente dos Estados Unidos por todos os lados. Mas uma recente declaração de Sam Altman nos deixa novamente alarmados.

O CEO da Open AI esteve nos Emirados Árabes Unidos falando do ChatGPT e da Inteligência Artificial em geral, e disse que o mundo precisa criar uma agência reguladora dessa tecnologia, similar ao que foi feito em algum momento com a Agência Internacional de Energia Atômica da ONU.

O desafio que o mundo tem é como lidar com esses riscos e garantir que ainda possamos desfrutar desses tremendos benefícios. Ninguém quer destruir o mundo, mas é necessária uma regulamentação ", disse Sam Altman, de acordo com Digital Trends.

Certifiquemo-nos de nos unirmos como um globo terrestre, e espero que este lugar possa desempenhar um papel real neste sentido. Falamos da OIEA como um modelo onde o mundo disse ‘OK, tecnologia muito perigosa, vamos todos pôr algumas barreiras’. E acredito que podemos fazer ambas as coisas”, acrescentou.