Inteligência Artificial e um Apple Pencil: a nova chave para diagnosticar Alzheimer

Em um giro inesperado, os sistemas de Inteligência Artificial encontraram um novo aliado no campo fértil do diagnóstico médico, usando essa tecnologia em conjunto com instrumentos especializados.

O ponto curioso é que, no mais recente avanço neste território para o uso de IA para detectar sinais precoces de doenças complexas como o Alzheimer, descobriu-se que um iPad Pro com um Apple Pencil seria tremendamente eficaz.

Hoje em dia existe uma grande incerteza sobre o que acontecerá com o futuro laboral de grande parte da humanidade, encontrando-se que existiria uma considerável quantidade de empregos que seriam apropriados ou alterados de maneira substancial por parte destes sistemas.

Mas paralelamente, surgem casos como o abordado agora, onde vemos como a Inteligência Artificial pode ser uma ferramenta crucial para garantir uma maior e melhor qualidade de vida, graças à detecção oportuna de condições médicas críticas.

Apple Pencil + Inteligência Artificial: a fórmula para detectar precocemente os princípios da doença de Alzheimer

Na F@stCompany recentemente foi publicado um artigo muito interessante, detalhando todos os detalhes da aplicação DCTclock, da empresa Linus Health, que usa o Apple Pencil e o iPad para capturar os movimentos e a pressão do lápis ao realizar o famoso teste do relógio.

O teste do relógio é uma avaliação simples e rápida que é usada para calcular as capacidades cognitivas de uma pessoa e detectar um possível declínio cognitivo associado à Alzheimer ou outras condições neurológicas.

A prova consiste basicamente em pedir ao paciente para desenhar um relógio de forma circular, escrever os números correspondentes às horas e desenhar as agulhas indicando uma hora determinada.

Imagen: Linus Health | Pesquisadores trabalham em um novo aplicativo de diagnóstico que ajuda a detectar Alzheimer mediante o uso da Inteligência Artificial e um Apple Pencil

Na verdade, a sequência de desenho segue duas formas básicas. Em uma, o paciente deve desenhar o relógio em uma folha em branco seguindo as instruções do médico. Enquanto na segunda variante, o paciente deve copiar um relógio que lhe é mostrado em outra folha.

A partir do desenho do paciente, é possível avaliar diferentes funções cognitivas, como memória, linguagem, percepção visual, coordenação visomotora, capacidade visoconstrutiva e planejamento e execução motora.

Para desenhar um relógio corretamente, o paciente precisa organizar os números, desenhar a esfera e colocar as agulhas na posição correta, o que exige o uso otimizado de diferentes áreas da mente humana.

Assim, com o aplicativo DCTclock, um algoritmo de Inteligência Artificial analisa os dados e gera uma pontuação automática, juntamente com um relatório detalhado com os aspectos mais relevantes do desenho e as possíveis áreas de melhoria.

Tudo graças ao uso conjunto de um Apple Pencil e IA, que juntos fornecem um diagnóstico mais preciso e rápido do que os métodos atuais.