Google está trabalhando em um aplicativo com Inteligência Artificial que ajuda você a progredir na vida

A IA está mudando o método de busca do Google /Foto: Referencial

O gigante das buscas, o Google, está desenvolvendo uma aplicação que o ajudará a progredir na vida, graças à integração da Inteligência Artificial (IA). A ideia é que este sistema seja treinado para aconselhá-lo em situações pessoais, sentimentais e profissionais.

Os especialistas da empresa trabalham com o time do Google DeepMind, segundo a 24 Horas. O objetivo principal da empresa é criar um desenvolvimento suficientemente eficiente, a fim de oferecer uma ferramenta adicional, que iguale ou se aproxime da participação de um humano.

Eles também querem ser pioneiros nesta área e superar as ofertas feitas por empresas como OpenAi ou Microsoft. A ideia é integrar 21 tarefas pessoais e profissionais diferentes, sobre as quais o usuário possa conversar livremente com um chatbot.

Dentre os mais destacados, até agora, estão conselhos sobre:

Como progredir em um esporte

Assessoria de exercícios e alimentação

Como organizar as finanças

Como planejar uma refeição

Como proceder em determinadas situações laborais

Da mesma forma, estão trabalhando com cerca de 100 profissionais de saúde mental, para ajudar a treinar a mesma Inteligência Artificial, para que o aplicativo seja capaz de responder perguntas ou dúvidas sobre os sentimentos.