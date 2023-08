Samsung busca alcançar uma resolução equivalente ao olho humano com uma câmera de sensor de 400MP

A Samsung e a Apple dominam o mercado dos celulares, em parte devido às suas magníficas câmaras. As câmaras traseiras com grande angular, macro e sensores, juntamente com as câmaras frontais e a sua definição brilhante, fazem com que os usuários optem por estes dispositivos, mesmo que tenham que gastar um pouco mais das suas poupanças.

Isso não significa que a competição acabou, e muito menos no mundo da tecnologia, onde um aparelho se torna obsoleto em segundos. A Samsung está procurando superar-se com uma câmara que simplesmente tem uma resolução incrível.

O portal Android Authority reflete o divulgador tecnológico Revegnus, que em sua conta X (anteriormente conhecida como Twitter) divulga informações que vêm dos laboratórios da Samsung.

O máximo alcance e definição que a Samsung gerencia nas câmeras de seus celulares é de 200MP, integrada aos Galaxy S23 que estrearam este ano, seus principais modelos. Bem, de acordo com o insider, nos laboratórios sul-coreanos está sendo trabalhado um sensor de 400MP.

"Temos um sensor HU1 de 440MP, um sensor sem nome de 320MP, um sensor HP7 de 200MP com pixels de 0,7 microns e um sensor Isocell GN6 de 50MP com pixels de 1,6 microns", relatou o portal mencionado, que por sua vez cita o insider.

Ainda não está claro se este sensor vai para um equipamento celular. Como a Samsung é um fabricante de tecnologia, é possível que destine esta câmera para outro equipamento. No entanto, se chegar, detalham que seria apenas para o Samsung Galaxy S26.

Com isso, a Samsung está seguindo o que um dia declarou em relação às suas câmaras, sobre as quais expressou a sua intenção de imitar fielmente “uma resolução equivalente ao olho humano”.