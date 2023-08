Rover da China na Lua “perfura” o lado escuro da superfície e encontra um interessante mistério em sua profundidade

A Agência Espacial da China também se concentra em suas pesquisas na Lua há muitos anos. Em 2019, enviaram o rover Yutu-2 para estudar, entre outras coisas, o lado escuro do satélite natural.

Este rover possui ferramentas que são capazes de analisar as profundezas da Lua, sem a necessidade de perfurar sua superfície. É uma maneira de saber o que há abaixo dos solos do corpo rochoso que vemos todas as noites no nosso firmamento.

A ferramenta é chamada Radar de Penetração Lunar (LPR, pela sigla em inglês) e, segundo a Urban Tecno, funciona enviando sinais de rádio para o interior da superfície da Lua.

Isso faz com que a resposta, uma espécie de eco que ressoa nas rochas, seja apresentada em modo de frequência que revela a espessura da composição lunar.

Anteriormente, em 2020, os cientistas chineses haviam conseguido capturar o que estava a cerca de 40 metros de profundidade. No entanto, agora eles chegaram a 300 metros e descobriram que há cinco estratos de materiais diferentes, cada um com um espessura diferente.

Qual é o mistério da superfície da Lua?

A Lua é um corpo rochoso, mas sem a atmosfera protetora que existe em nosso mundo. Nós somos o eixo central de sua órbita e acredita-se que ela tem muitas semelhanças com a Terra.

Agora, este descobrimento revela que a Lua tem um passado vulcânico, como muitas vezes foi teorizado.

“Os dados são consistentes com uma série de erupções de basalto que ocorreram há milhões de anos. A equipe acredita que a diminuição da espessura sugere que a taxa de fluxo de lava diminuiu após cada erupção posterior. Isso é consistente com a visão geral do vulcanismo na Lua. À medida que nosso satélite envelhecia e esfriava, o vulcanismo tornou-se cada vez mais raro”, relatou IFL Science.