O que significa o pouso da primeira sonda da Índia no polo sul da Lua

O programa espacial indiano foi o primeiro a pousar uma sonda no polo sul da Lua e o sucesso dessa missão pode significar um grande impulso ao país na corrida internacional para estabelecer uma base permanente em solo lunar.

Há poucos dias a tentativa russa fazer o pouso na mesma região fracassou e com isso a índia se tornou o primeiro país do mundo a pousar na região sul do satélite natural da Terra e a quarta nação a fazer um pouso suave na Lua.

A corrida internacional para chegar ao polo sul lunar não é por acaso. O polo sul do satélite é estratégico porque foi detectado gelo de água nas crateras dessa região, o que significa uma significativa fonte de oxigênio, combustível e água para a manutenção de uma base permanente na Lua, que pode significar um novo marco na exploração especial, já que lançar um foguete da lua requer muito menos combustível.

A própria Nasa planeja para 2025 uma missão tripulada para a Lua, a Artemis III, que marcará o retorno do homem à superfície lunar após 50 anos.

Imagem do polo sul da Lula divulgado pela missão indiana (ISRO)

Índia chega à Lua

A responsável por essa conquista para o país foi a sonda Chandrayaan-3, que apresenta uma série de melhorias em relação às suas antecessoras, como mais painéis solares, maior espaço para combustível e, portanto, para manobras de alunissagem e pernas da espaçonave mais resistentes, já que o terreno no polo sul do satélite é mais acidentado que outras regiões e teria que suportar um pouso com maior grau de pressão.

A missão Chandrayaan-3 da Agência de Pesquisa Espacial Indiana (ISRO) foi lançada em 14 de julho de Andhra Pradesh, no sul do país, e pousou na Lua nesta quarta-feira, onde ficará em operação por duas semanas.

A sonda que fez o pouso tem 2 metros de altura e pesa cerca de 1,7 tonelada. Ela carrega um pequeno veículo chamado pragyan que vai percorrer a superfície lunar coletando material e realizando testes de rocha e solo, que serão transmitidos para o centro de operações na Terra para que os cientistas estabeleçam os próximos passos da missão.