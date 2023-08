New Horizons, a quinta nave da história a sair do Sistema Solar e estudar a escuridão do universo

A verdadeira escuridão do universo é um desafio. A atmosfera terrestre emite um brilho tênue mesmo durante a noite mais escura devido à luz ultravioleta do Sol e aos raios cósmicos que interagem com a atmosfera superior. Mesmo nos observatórios mais avançados, a contaminação luminosa atmosférica limita a visão dos telescópios terrestres.

Como lembra o Science Alert, telescópios como o Hubble e o James Webb obtêm visões mais puras do céu ao se encontrarem além da atmosfera terrestre. No entanto, esses telescópios ainda não capturam o céu verdadeiramente escuro.

O pó difuso em nosso Sistema Solar dispersa a luz, e cada partícula contribui para um brilho conhecido como "sunglow". Mesmo no espaço interplanetário, a noite não é completamente escura.

A solução? A New Horizons

Para experimentar a escuridão cósmica em sua máxima expressão, seria necessário viajar além da poeira e chegar ao limite externo do nosso Sistema Solar, além de Plutão. Naves como a Voyager I e II alcançaram essa região, e a nave espacial New Horizons da NASA também se aventurou mais longe.

New Horizons

Noew Horizons, depois de explorar Plutão e o cinturão de Kuiper, agora está a duas vezes a maior distância do Sol. Recentemente, a equipe da missão dirigiu sua atenção para um canto do céu distante da Via Láctea e do brilho do Sol, para medir quanta luz a câmera capturava.

Compararam estes dados com os do telescópio espacial Hubble e descobriram um misterioso brilho tênue inesperado, que mantém os astrônomos intrigados.

Apesar de estar numa região do espaço onde se esperava pouca luz de fundo, o brilho medido pela New Horizons resultou ser aproximadamente o dobro. Para resolver este enigma, a equipe planeja observar mais áreas escuras no próximo mês, procurando compreender melhor a escuridão pura do cosmos ou desvendar a causa deste brilho inesperado.