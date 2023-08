Inteligência Artificial revela como seria uma invasão zumbi na Terra

A fascinação pelo mundo apocalíptico dos zumbis permeou a cultura popular através de quadrinhos, videogames, filmes e séries de televisão. Narrativas como a icônica The Walking Dead levaram os espectadores a imaginar como seria enfrentar um cenário catastrófico onde a sociedade é abalada por uma invasão zumbi.

As produções cinematográficas capturaram na mente dos espectadores uma possível representação de como a humanidade poderia reagir diante de uma horda de mortos-vivos famintos por carne humana. Não é surpreendente que o conceito de zumbis tenha raízes literárias que remontam a 1927.

Desde então, o imaginário dos zumbis evoluiu, alimentado pela literatura, televisão e cinema. Esta noção foi expandida pela Inteligência Artificial, que, através da sua capacidade de processar informação e gerar cenários apresenta uma visão plausível de como uma invasão zumbi poderia se desenvolver.

Como seria uma invasão zumbi? O ChatGPT nos mostra

O ChatGPT consultado por El Tiempo revelou que uma invasão zumbi poderia originar-se a partir de um vírus mortal. Esse vírus, resultado de um evento desconhecido como uma infecção experimental ou até mesmo uma maldição sobrenatural, transformaria os mortos em zumbis reanimados.

A propagação desta epidemia entre os seres humanos aconteceria através do contato direto com fluidos corporais dos zumbis, como sangue ou saliva. Com o tempo, a sociedade humana colapsaria diante da devastadora crise.

No caos resultante, os sobreviventes procurariam abrigo e embarcariam em uma luta contínua pela sobrevivência. Estratégias engenhosas e táticas emergentes seriam essenciais para enfrentar essa nova realidade. Ao mesmo tempo, a busca por uma cura ou solução para contrariar o avanço do mal seria uma prioridade constante na mente dos sobreviventes.

No entanto, a visão da Inteligência Artificial está em sintonia com a compreensão geral de que este cenário é, em grande parte, uma fantasia sem fundamento científico. Embora seja atraente como tema de entretenimento, a IA enfatiza que não deve ser considerada como uma possibilidade realista.