Inteligência Artificial está sendo usada para criar mulheres influenciadoras provocativas e até mesmo enganar

Imagem: The RRRealist | OnlyFans pode estar com os dias contados: TheRRRealist é um projeto que cria, mediante a Inteligência Artificial, modelos realistas e sensuais para posar

O terreno mudou na internet com a chegada dos sistemas de Inteligência Artificial gerativa como ChatGPT, Midjourney e DALL-E.

Estamos obcecados com os nossos empregos no futuro quando essas plataformas começarem a desenvolver habilidades mais complexas para serem capazes de fazer em segundos o que para um ser humano leva horas.

Mas a realidade é que há uma mudança radical acontecendo já, bem diante de nós, sob o nosso próprio nariz, à frente de nossas telas, e poucos percebemos isso.

Estamos falando do nascimento de influenciadores, modelos, estrelas do OnlyFans que nem sequer existem no mundo real, pois foram criadas por meio de Inteligência Artificial.

Trata-se de um fenômeno cultural e antropológico tão moderno quanto curioso, onde resulta relativamente inofensivo, ou pelo menos honesto, quando a própria conta esclarece sua verdadeira origem.

Mas isto não acontece o tempo todo, pelo contrário, esta nova classe de tecnologia está sendo cada vez mais usada para gerar este tipo de conteúdo e também para enganar diferentes tipos de vítimas.

A nova era das influencers sexualizadas criadas com Inteligência Artificial

O início de tudo isso vimos alguns meses atrás, em fevereiro de 2023, com o nascimento do projeto The RRRealist, que buscava criar diferentes tipos de modelos, todas mulheres em roupas íntimas, que se destacavam por um fator em comum:

Cada uma das garotas apresentadas nestas galerias simplesmente não existia. Elas haviam sido criadas em sua totalidade por meio de sistemas de Inteligência Artificial, com resultados tão brutais que era quase impossível distinguir que não eram reais.

Captura de tela do projeto The RRRealist

Agora, nossos colegas do Daily Mail e Hipertextual publicaram separadamente dois artigos interessantes, onde refletem sobre a rápida evolução desta tendência.

Não só os parâmetros iniciados pelo projeto The RRRealist foram mantidos, mas também evoluíram para dar origem a influenciadores criados 100% por Inteligência Artificial.

Esse é o caso de Natalia Novak, uma influenciadora criada por IA que é analisada por ambas as publicações, onde cada um dos elementos de construção de personagem é derivado da intervenção deste tipo de sistema.

O ponto central da reflexão reside na base deste tipo de projetos cada vez mais comuns, onde pessoas criam modelos, influenciadores e personagens 100% sexualizados para interagir com outras pessoas.

Onde estamos agora, na próxima evolução distorcida deste fenômeno, usamos sistemas de Inteligência Artificial para gerar bots que desnudam mulheres reais posando em fotografias casuais, ou criamos personagens inexistentes para montar golpes complexos.

A IA chegou para ficar e esses vertentes violentos, abusivos, não previstos, parece que serão parte do cotidiano. Cada vez mais.