Da angústia à emoção: assim é voar no espaço, segundo os turistas da Virgin Galactic

Os três primeiros turistas civis do espaço protagonizaram seu momento de glória, a bordo da nave suborbital VSS Unity. Ana Mayers, Keisha Schahaff e Jon Goodwin viajaram com a Virgin Galactic a 85 quilômetros sobre a superfície da Terra.

O que eles sentiram? O que eles pensaram? A estudante de filosofia e física, juntamente com a sua mãe, e o ex-atleta olímpico diagnosticado com Parkinson, contaram quais foram as suas sensações durante o trajeto que durou 70 minutos no total.

Sem gravidade, duraram apenas alguns minutos, mas tudo o que aconteceu antes, durante e depois os marcou para sempre.

Estas foram suas declarações após voltar à Terra, após o voo com a Virgin Galactic.

As principais sensações de viajar ao espaço com a Virgin Galactic

“Fiquei surpresa com as coisas que se sente”, disse Mayers. “Estava muito mais conectada do que esperava. Você se sente parte da equipe, parte da nave, parte do universo, da Terra... Foi incrível, e ainda estou deslumbrada”, contou a jovem estudante.

Enquanto a mãe dela, Keisha, contou: “Ver a Terra foi o mais surpreendente... foi tão confortável. Realmente foi a melhor viagem de todos os tempos. Eu adoraria fazer isso de novo”.

Keisha Schahaff e Ana Mayers ganharam seus ingressos em um concurso. As duas são originárias de Antígua e Barbuda, tornando-se as primeiras astronautas desse país.

Voar com 80 anos e tendo Parkinson

No caso de Jon Goodwin, a experiência foi muito mais difícil. Atleta olímpico nos Jogos Olímpicos de Munique 1972, ele comprou seu passagem em 2005. Posteriormente, foi diagnosticado com Parkinson: no entanto, a Virgin Galactic sempre o incentivou a realizar o voo.

Ele fez a viagem com 80 anos de idade.

“A aceleração pura, Mach 3 em oito segundos e meio, foi completamente surrealista. O reingresso foi muito mais dramático do que eu imaginava. Na verdade, eu teria dito que estava fora de controle se eu não soubesse quem estava no comando”, disse o inglês.

Goodwin continuou: “O mais impressionante foi olhar a Terra do espaço. A pureza da clareza era muito emocionante, bastante surreal. Foi sem dúvida o dia mais emocionante da minha vida”.

A era do turismo espacial mal começou e veremos cada vez mais experiências deste tipo.