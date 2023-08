Atraiu a atenção de Bill Gates: a história do software de Inteligência Artificial para veículos de direção autônoma que nasceu de uma startup

Como muitas das gigantes de tecnologia, esta empresa nasceu como uma pequena startup em um garagem de uma casa em Londres, Reino Unido. Sua capacidade para o desenvolvimento da indústria automotiva chamou a atenção de Bill Gates; esta é a história da Wayve.

O que é maravilhoso na Wayve? Ela mudará completamente a direção autônoma ou independente dos carros elétricos. O que a diferencia de outras gigantes como a Tesla, por exemplo, é não depender do uso de câmeras ou sensores para atuar: eles desenvolveram um software baseado na Inteligência Artificial (IA).

A Wayve se beneficiou da recente explosão e entusiasmo pela Inteligência Artificial. A empresa impressionou Bill Gates durante uma “viagem de teste” em Londres, o que lhe rendeu uma associação com a Microsoft no desenvolvimento de IA. Isso lhes rendeu mais de US$ 200 milhões em novos fundos de investidores, incluindo Microsoft e Virgin.

“Seu investimento provavelmente ultrapassará um bilhão de dólares”, informou a CNBC no ano passado. (A Wayve se recusou a confirmar o número).

“Nos últimos cinco anos, temos seguido esta abordagem”, disse um dos seus fundadores e CEO, Alex Kendall, em referência à Inteligência Artificial. “Foi recebido com ceticismo e foi uma forma contrária de pensar sobre o problema da direção autônoma. É quase como se tudo tivesse mudado este ano. O aprendizado profundo de ponta a ponta e a IA não são mais uma tecnologia louca e desmedida”, acrescentou Kendall, de 29 anos.

Por que o ceticismo? Era assim no início, desde que a empresa foi fundada em 2017. Agora, com o boom da Inteligência Artificial, as atenções sobre o que eles fazem mudaram.

A história da Wayve

Os fundadores da empresa são Amar Shah e Alex Kendall, dois ex-engenheiros do Google DeepMind.

A ideia da Wayve surgiu da crença de Shah e Kendall de que o enfoque tradicional para desenvolver veículos autônomos, que se baseia em grande parte em hardware caro e mapas de alta definição, não era escalável nem sustentável. Em vez disso, essa iniciativa se concentra no software de Inteligência Artificial, que acredita ser a chave para criar veículos autônomos seguros, eficientes e acessíveis para todos.

A tecnologia da empresa baseia-se na aprendizagem profunda de ponta a ponta, que permite que os veículos aprendam a dirigir diretamente a partir de dados de sensores não processados. Isso contrasta com os enfoques tradicionais, que exigem que os veículos sejam treinados em um conjunto de dados de imagens e mapas de alta definição.

A Wayve foi pioneira no desenvolvimento de veículos autônomos que podem aprender e se adaptar ao seu ambiente em tempo real. Em 2021, eles se tornaram a primeira empresa a implantar veículos autônomos em rodovias públicas com aprendizado profundo de ponta a ponta.