Sam Altman, o gênio da Inteligência Artificial, quer nos tornar imortais: veja como ele pode parar o envelhecimento

imagem: The Register Sam Altman - CEO da OpenAI

A OpenAI, empresa focada em plataformas de Inteligência Artificial Gerativa e seu CEO, Sam Altman, tiveram um ano extraordinário graças ao alvoroço despertado pelo ChatGPT

No entanto, a empresa estaria num ponto de equilíbrio bastante complicado. Uma vez que o nível de despesas é monumental, mesmo contando com a Microsoft que investiu uma grande quantia que aparentemente logo poderia se diluir.

Devido ao terreno relativamente inexplorado em que operam e à iminente regulamentação de seus projetos, que até agora não foram realizados da maneira mais transparente, a OpenAI está em um momento complexo, pois dificilmente vão sair para cotar na bolsa de valores, mas eles precisam urgentemente de capital.

Na verdade, o assunto seria tão delicado que existem projeções sólidas que calculam que a empresa cairia tecnicamente em falência no ano 2024. Em meses.

Talvez por isso, o CEO da empresa, Sam Altman, decidiu avançar e focar-se em um novo projeto que, aparentemente, tem pouco a ver com a Inteligência Artificial: evitar o envelhecimento humano, ou, no pior dos casos, permitir que as pessoas vivam mais anos.

Assim é a Retro Biosciences: a nova empresa de Sam Altman para nos tornar “imortais”

Um artigo do MIT Technology Review foi o responsável por iniciar o alvoroço ao descobrir e revelar os novos projetos que Sam Altman começou, investindo milhões de dólares.

O meio garante que o cofundador da OpenAI teria praticamente esvaziado sua conta bancária para financiar dois empreendimentos que perseguem dois objetivos muito diferentes da IA, mas igualmente ambiciosos: energia ilimitada e vida prolongada.

Imagem: The Guardian | Sam Altman - CEO da OpenAI

A segunda é aquela que ocupa o nosso maior interesse: Retro Biosciences, um projeto ao qual Altman lhe entregou cheques por um total de USD $180 milhões.

De acordo com a própria publicação de missão, visão e objetivos de operação da Retro Biosciences, o objetivo desta empresa é “encontrar e demonstrar mecanismos antienvelhecimento em mamíferos não humanos e, em seguida, traduzir essas estratégias científicas para os humanos”.

Em outras palavras, eles desejam encontrar a chave para permitir que os seres humanos vivam por mais anos. Portanto, não se trata de alcançar a "imortalidade" em si.

Mas pelo menos procurariam encontrar uma forma de aumentar a média máxima de idade de vida entre os idosos, para que todos nós morramos mais velhos.

A qualidade de vida que se pode ter ultrapassando os 100 anos de idade já é outro assunto.